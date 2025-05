Praha začíná s rekonstrukcí Libeňského mostu, dnes zahájí první část prací

Libeňský most vstoupil do své nové éry. Konečně začala stavba nosné konstrukce první nové části soumostí, konkrétně té nejblíže Palmovce, tedy mostu přes Voctářovu ulic, tzv. inundační most a také...