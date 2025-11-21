Ženy omámil drogou a pak je znásilnil, viní policie psychoterapeuta. Je obětí víc?

Autor: ,
  11:33
Minimálně sedm svých klientek podle policie zneužil a znásilnil dvaapadesátiletý psychoterapeut, který měl pracoviště na pražských Hradčanech. Při terapiích, které prováděl převážně přes noc, ženám podával drogy a pak využil jejich bezbrannosti. Obviněný muž je ve vazbě a za znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy mu hrozí až deset let vězení.
Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je podezřelý ze znásilnění několika klientek. Pokud muže na přiložené fotografii poznáváte a máte podezření, že jste se stali jeho obětí, neprodleně kontaktujte linku 158. | foto: koláž iDNES David Votruba / Policie ČR

Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny klientky za mužem docházely do Černínské ulice. „Terapie probíhaly převážně přes noc, při kterých jim (podezřelý) podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil,“ doplnil Hrdina.

Psychoterapeut obviněný ze znásilnění klientek. (21. listopadu 2025)

S ohledem na to, že zneužitých žen podle kriminalistů mohlo být více, zveřejnili na webu fotografii podezřelého. Pokud ho poznají a byly jeho obětí, mají volat na linku 158, uvedl mluvčí.

Podle něj klientky za mužem docházely do Černínské ulice. „Terapie probíhaly převážně přes noc, při kterých jim (podezřelý) podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil," doplnil Hrdina.

Mám nejzlatější ruce, tvrdil fyzioterapeut. Teď ho viní ze znásilnění klientek

Podobné případy policisté řešili i v minulosti. Třeba loni na podzim skončil ve vazbě muž, který podle obžaloby při masážích a fyzioterapiích v roce 2020 a v letech 2023 až 2024 sexuálně napadl 26 žen. Pražský soud ho v září nepravomocně poslal na 5,5 roku do vězení s ostrahou za znásilnění, sexuální útoky a nátlaky vůči klientkám. Uložil mu také trest zákazu činnosti na deset let a poškozeným má vyplatit přes 1,66 milionu korun.

