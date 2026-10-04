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Plný košík klame. Houby sice rostou, ale některé druhy chybějí, říká mykolog

Juliana Hámová
  13:00
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Jan Borovička, mykolog a geochemik | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jak poznat jedlé žampiony a které houby z pražských parků a trávníků raději nechat na místě? A proč letošní sezona mykology netěší, přestože si houbaři z lesa odnášejí plné košíky? „Houbař si může říct, že houby konečně rostou, jenže odborník si vedle toho všimne i toho, že mnohé druhy prostě chybějí,“ říká mykolog Jan Borovička.

Dá se na houby chodit i v Praze, nebo je třeba vyjet za město?
Dá, jen musíte počítat s tím, že do pražských lesoparků chodí hodně lidí. Jedlé houby lze najít třeba i ve Stromovce, přestože to není les. Rostou tam žampiony a mohou se objevit i hřibovité houby. Oblíbené jsou samozřejmě také lesy na okraji Prahy, například Klánovický les.

A má i Praha místo, které je zajímavé také pro mykology?
Jednoznačně Chuchelský háj ve Velké Chuchli. Je to přírodovědecky cenné místo s velmi vzácnými houbami; některé tam mají jedinou známou lokalitu v České republice. To ale není tip, kam vyrazit naplnit košík. Pro běžného houbaře nemusí být takový les zvlášť zajímavý, z hlediska ochrany hub je ale mimořádný. Mykologové toto místo navštěvují už desítky let, přesto však stále objevujeme něco nového. Houbaři by se však na takových místech měli radovat jen očima, i když to je asi těžké.

V Praze roste poměrně hodně druhů žampionů, čirůvka dvoubarvá, bedla zardělá a třeba na Fügnerově náměstí léta rostla vzácnější čirůvka zaškrcená.

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