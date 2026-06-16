Štípali jsme kabely, odsud jsme to brali. Mladíci chycení v depu nezapírali

Stalo se minulý pátek v ranních hodinách, kdy strážníci na tísňovou linku přijali oznámení ostrahy soukromého dálkového a železničního dopravce o neoprávněném vniknutí cizích lidí do střeženého objektu.
„Hlídáme vlaky v Hostivaři a teď nám do areálu vnikly minimálně dvě osoby, pohybují se ve vagónech a začínají je rozebírat,“ zní ve videu, které sdílela na svém Facebooku pražská městská policie.
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Na místo vyjely dvě hlídky – jedna prohledávala areál, druhá kontrolovala únikové trasy. Při kontrole objektu strážníci v jednom z neuzamčených vagonů přistihli dva mladíky ve věku 17 a 20 let při vystříhávání elektroinstalace.
Poté, co strážníky spatřili, činnosti zanechali. Se strážníky pak spolupracovali. „Štípali jsme kabely,“ přiznali se pachatelé. Následně si je strážníci pozvali přímo do vagónu, aby jim svůj postup celý předvedli
Muži byli následně zatčeni pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže a předáni policii k dalšímu šetření.