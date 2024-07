Už žádné tahy po hospodách. Praha 1 chce zatnout tipec alkoturismu

Na organizované tahy po hospodách v centru Prahy si stěžují místní rezidenti, vadí jim neustálé přesuny opilých a hlučných lidí pod jejich okny. „V Praze tyto akce negativně ovlivňují veřejný prostor, ekonomiku a sociální vztahy. Narušují obraz města jako kultivované destinace,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

K zákazu chce radnice Prahy 1 využít takzvaný tržní řád, což je městské nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. S tímto návrhem souhlasí i rada hlavního města.

Úprava navržená Prahou 1 by zakázala takzvané pochůzkové poskytování služeb mezi 22:00 a 06:00, kam tahy po hospodách spadají. Do zákazu by nebylo zahrnuto doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem, tedy klasické průvodcovské služby.

Další návrh vedení Prahy se týká takzvaných deštníkářů, tedy prodejců s barevnými deštníky, kteří v ulicích i přes zákaz nabízejí lístky na turistické autobusy a odkazují se při tom na zákon o veřejných sbírkách. Prezident Pavel nedávno podepsal novelu zákona, podle které budou moci obce od ledna 2025 na vybraných místech propagaci sbírek prodejem vstupenek či předmětů zakázat.

Totéž navrhuje vedení Prahy 1 pro území celé pražské památkové rezervace. Navržené omezení by mělo formu vyhlášky, kterou by museli schválit zastupitelé hlavního města.

„Zákaz určitých typů sbírek, které využívají nechvalné praktiky, může výrazně přispět ke zlepšení prostoru pražské památkové rezervace. Postup některých subjektů, které se tváří jako sbírka, typicky deštníkářů, je zároveň nefér vůči těm, kteří pravidla dodržují,“ uvedl předseda finančního výboru zastupitelstva Prahy 1 Giancarlo Lamberti (TOP 09). Dodal, že v případě schválení vyhlášky by město mělo posílit kontroly.

Praha 1 řeší problémy spojené s alkoturismem dlouhodobě. Výlety zejména mladších cizinců do české metropole za konzumací alkoholu, a obecně overturismem, tedy zahlcením centra návštěvníky.

Loni se podle dat Českého statistického úřadu v pražských hotelích a penzionech ubytovalo okolo 7,4 milionu turistů. Mnoho dalších pak využilo ubytování v soukromých bytech přes platformy typu Airbnb.

V minulosti byla v Praze problémem pivní kola (červen 2018)