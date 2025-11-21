Uniformovaná bída. Práce strážníka v čase hospodářské krize nebyla pro slabé povahy

Se všemi riziky plynoucími z výkonu služby trvalo až sedm let, než se z čekatele stal definitivní strážník státní policie. Z každého měsíce užíval jen osm dní volna, zato měl vysoké riziko zranění při patrolách, mimořádných zásazích, demonstracích či asistencí na schůzích. Poměry v metropolitní policii v době rostoucí hospodářské krize v roce 1930 představují méně známé dokumenty z parlamentních jednání či Archivu bezpečnostních složek (ABS).
Mimořádné fyzické nároky spolu s problémy se stravováním a bydlením si žádaly svou daň.