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Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů

  15:16
Lidé dnes v Praze hledali únik před vedrem na koupalištích, která čelí velkému náporu návštěvníků, ve stinných zahradách i v podzemních prostorách. Redaktor iDNES.tv se vydal do ulic metropole s termokamerou. Na některých místech teploty povrchů dosahují 60 stupňů Celsia.

V historickém centru metropole nacházeli turisté možnost úkrytu před sluncem například ve Velké Pálffyovské zahradě a Malé Fürstenberské zahradě pod Pražským hradem. V horku přišla veřejnosti vhod prohlídka prostor podzemí národní kulturní památky Vyšehrad: kasemat a sálu Gorlice. Naopak nižší návštěvnost v horku vykazuje pražská zoo

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů (27. června 2026)
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Česko zasáhla vlna veder, nejvyšší teploty se očekávají v neděli. Český hydrometeorologický ústav v pátek uvedl, že maximální naměřená teplota o víkendu by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia.

Koupaliště Petynka na svých stránkách oznámilo, že z bezpečnostních a hygienických důvodů je jeho kapacita omezena na 1 300 osob. „Hlavně v sobotu a v neděli se může stát, že kapacitu brzy naplníme. Pokud bude plno, budeme nuceni vstup regulovat a u pokladen se mohou tvořit fronty,“ upozorňují provozovatelé.

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Velký nápor návštěvníků už od sobotního rána podle sdělení pokladních zaznamenali na koupališti Divoká Šárka. Velký zájem, až pět tisíc návštěvníků, pro které je připraveno tisíc parkovacích míst, očekávali také v čestlickém Aquapalace Praha. Dopoledne se zde zatím fronty netvořily.

Plno bylo v bazénu v Podolí, kde je o víkendu z důvodu konání plaveckých závodů o víkendu omezena kapacita návštěvníků. Větší návštěvnost než obvykle zaznamenali v nedalekých Žlutých lázních, kam v pátek dorazilo 1800 lidí.

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V sobotu má však provozovna na břehu Vltavy kvůli konání komerční akce pro veřejnost zavřeno. „V neděli bude opět otevřeno. Nejsme primárně koupaliště, ale ve Vltavě, přestože je studenější než bazény, se v těchto dnech koupe větší množství lidí než obvykle,“ sdělila za provozovatele Hana Tietze.

Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči se svými unikátními podzemními prostorami včetně původních technologií má prohlídky zaplněné již od poloviny ledna. „Stará čistírna kromě krásy a ponaučení samozřejmě v těchto dnech nabízí i zajímavé klima,“ podotkl za průvodce Jakub Radoš.

Extrémní vedro

Díky klimatizaci se zvýšila návštěvnost na aktuální výstavě Rostlinná odysea v Botanické zahradě Troja v expozičním skleníku Fata Morgana. Lákadlem jsou zde také komentované prohlídky vinice a vinného sklepa pod názvem Nedělní sklep.

Osvěžení vodou hledali lidé také v kašně nově zprovozněné po rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad za 471 milionů korun. Některé prvky proměny vyvolaly kritiku na sociálních sítích. Také dnes se někteří lidé pozastavovali nad rozpálenou velkoformátovou dlažbou pro pořádání akcí před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně.

Na náměstí sice přibylo 177 stromů, celkem jich je tam 244, ale čerstvě vysazené platany teprve časem svými korunami na prostranství vytvoří zastíněná podloubí.

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V posledních dnech pozorují nižší návštěvnost v Zoo Praha, kam v pátek přišlo kvůli předpovědi teplého počasí přibližně 1 500 lidí, v běžných dnech bývá návštěvnost několikanásobně vyšší.

„Na horká léta se připravujeme dlouhodobě, a proto v areálu instalujeme osvěžovače vzduchu, mlžítka. V současné době jich máme osmadvacet, čtrnáct mlžítek návštěvnických, často u dětských hřišť, a dalších čtrnáct mají zvířata v expozicích. Jde třeba o orangutany, tučňáky, soby, slony nebo kapybary,“ řekl mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

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