Honičku uťaly až propíchnuté pneumatiky. Pás s hroty hodili policisté těsně před auto

Ve zběsilou honičku se změnil pokus o kontrolu podezřelého auta v Praze. Jeho řidič v pondělí večer po namrzlé silnici unikal až stopadesátikilometrovou rychlostí a jeho úprk zastavily až probodané pneumatiky, když policisté použili zastavovací pásy.

Pozdě večer si policejní hlídky všimly podezřelého vozidla Volkswagen Passat. „Bylo známo, že auto řídí převážně osoby užívající omamné a psychotropní látky,“ uvedl pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

Proto se policisté pokusili vůz v ulici Malešická spojující Žižkov a Malešice zastavit. Řidič však nedbal jejich výzvy a dal se okamžitě na zběsilý úprk.

Silnice byly zledovatělé a pokryté namrzlým sněhem, přesto řidič uháněl až stopadesátikilometrovou rychlostí. K zasahujícím policistům se proto musely přidat další hlídky.

„Jedna z nich využila zastavovacích pásů,“ popsal zákrok vůči stíhanému vozu Hrdina. Pět minut před jedenáctou večer auto prosvištělo přes ostré hroty a děravé pneumatiky záhy donutily řidiče zastavit.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Řidič se ještě snažil policisty zmást tím, že si přesedl na sedadlo spolujezdce. „Ale k jeho smůle byl ve vozidle v tu chvíli sám,“ podotkl Hrdina. Hlídky ho i s pomocí donucovacích prostředků zadrželi.

Zběsilý řidič byl pro policisty známá firma. Nebylo to poprvé, co ho chytili za volantem, proto věděli, že má zákaz řídit jakékoliv motorové vozidlo až do roku 2028. Navíc odmítl orientační test na drogy a nesouhlasil ani s odběrem jakéhokoliv biologického materiálu.

„Podezřelý je ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ sdělil Hrdina. Pokud se prokáže jeho vina, hrozí mu až dvouletý pobyt ve vězení.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

15. ledna 2026  20:21

Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)

V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o...

15. ledna 2026  20:09

