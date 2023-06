Vyrobeno v metropoli. Pražané umějí gin, croblihy i shiitake

„Jedná se nejen o atraktivní téma, ale také o důležité. Praha je jedno z nejzelenějších hlavních měst v Evropě a z toho důvodu má potenciál být aspoň do jisté míry zdrojem obživy,“ poukazuje programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.

„Trh v Hale 22 sice v tržnici funguje po celý rok, ale tohle je jeden ze způsobů, jak demonstrovat, že náš areál je skutečnou pražskou tržnicí,“ dodává s tím, že v dalších ročnících se chtějí zaměřit také na produkci ze zahrádkářských kolonií.

Že se v hlavním městě pěstuje zelenina a bylinky, asi nikoho nepřekvapí. Najít tu lze ale například i farmu na houževnatce jedlé neboli houby shiitake, které jsou původem z východní Asie. Rodina Sýkorovských tyto na bílkoviny bohaté houby pěstuje již osm let poblíž Káraného.

Houba samurajů

Shiitake tady vyrůstají z dubových klád. Z padlých stromů je totiž takto sbírali i samurajové. „Nápad jsme si přivezli z Ameriky, kde náš kamarád studoval o houbách na Harvardu a dozvěděl se o metodě pěstování, kterou nyní využíváme. Manžel mu pak pomáhal založit farmu kousek od Bostonu a následně jsme si jednu založili i tady,“ říká Markéta Sýkorovská.

Jejich farma za sezonu vyprodukuje kolem pěti tun hub, přičemž část dodávají do pražských restaurací, například do Sia Restaurant u náměstí Republiky. Většina hub ale putuje do Německa.

Podle Sýkorovské jsou shiitake díky metodě pěstování mnohem kvalitnější a mají mnohem plnější chuť oproti běžně pěstovaným houbám. „Tím, že si musí prorazit cestu skrze tvrdou kůru, jsou naše shiitake potom takové houževnatější a navíc mají třikrát více prospěšných látek,“ vysvětluje Sýkorovská.

Doprovodný program Pražské produkce Kromě prodejních stánků bude celý den akci doprovázet také hudební program a tematické přednášky. Od 11:00 zazpívá Marie Kieslowski, ve 12:50 vystoupí skupina Emotionally Spoonfed a koncerty završí Viktorie Mrkousová známá pod uměleckým jménem Vyktoryja. V případě přednášek se návštěvníci mohou těšit na povídání o pražských ovocných sadech, o včelaření ve velkoměstě a také o houbách shiitake.

Dodává, že díky tomu stačí houby zprudka na másle osmažit a posolit a vznikne delikátní pokrm. A přesně tak bude True Shiitake své výpěstky zítra nabízet.

Kdo se v lese raději skloní pro jahody než houby, toho potěší stánek Kunratické jahodárny. Sladké, červené plody se tam pěstují už od roku 1959.

Podobně sladké, ale velmi netradiční pohoštění chystá pekárna Oh Deer Bakery, která v hlavním městě provozuje tři pobočky. Ta totiž přiveze své croblihy, tedy křížence mezi koblihou a croissantem.

„Crobliha se vyrábí z kynutého a croissantového těsta. Je to velmi pracné a výroba trvá tři dny. Jsou plněné krémy a stejně jako koblihy jsou smažené,“ popisuje provozní pekárny Pavel Kupka.

Milovníky alkoholických nápojů zase potěší nabídka Vinařského družstva Svatý Václav, která obhospodařuje vinici Máchalka ve Vysočanech. „Vinici je 26 let, je tedy takříkajíc v nejlepší kondici. Ze zdejších hroznů se ročně vyrobí od tří do šesti tisíc litrů vína, a to dohromady v rámci osmi odrůd,“ sděluje za Máchalku Jana Frolíkova.

Do tržnice v sobotu z Máchalky poputují tři druhy vína, a to vlašský ryzlink a chardonnay barrique z roku 2021 a rulandské šedé z roku 2019.

Jedinou stálicí, která se zúčastní obou ročníků Pražské produkce, je řemeslná destilerie Garage22 Prague distillery, která vyrábí gin v holešovickém kulturním prostoru Vnitroblock v Tusarově ulici.

Miniatury Národního divadla

Pražská produkce se nechce starat jen o chuťové pohárky návštěvníků. Další ze smyslů chtějí uspokojit například svíčky ze sójového vosku od společnosti Knot Knot, které ve své dílně na Vinohradech vyrábí majitelka firmy Anna Vodrážková. V tržnici si lidé budou moci zakoupit například svíčky v podobě miniatury Národního divadla, které jinak vznikají přímo pro tuto kulturní instituci.

„Do volného prodeje je uvolňuji jen vzácně. Kromě toho plánuji nabízet i velké svíčky, které jsou zároveň bustou Tomáše Garrigua Masaryka,“ popisuje výrobky jejich autorka, která se tímto řemeslem zabývá již tři roky.