náhledy
Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku slavnostně otevřeli.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Náplavka 2.0 je už kompletně hotová. Veřejnosti jsme tím otevřeli a hlavně zprůchodnili území o velikosti jednoho hektaru, na kterém mohou využít třeba griloviště nebo sportovní hřiště,“ popisuje šéf komerčního developmentu ve společnosti Skanska Tomáš Fabian.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kromě toho je na náplavce také stíněné pískoviště, boulderová stěna a hlavně celé území křižuje cyklostezka.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Živo bylo na náplavce už letos v létě, kdy se zde uskutečnil například food festival nebo zde promítalo letní kino.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Řada architektů a odborníků nás od využití tohoto území odrazovala s tím, že je extrémně špatně přístupné,“ sděluje místostarostka Prahy 7 pro územní rozvoj Lenka Burgerová (Praha 7 sobě).
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nábřeží tady totiž původně tvořil jen úzký pás oddělený vysokou železobetonovou stěnou od areálu bývalé panelárny. „To území bylo po desítky let zcela mimo jakousi mentální mapu zdejších obyvatel. To se teď mění,“ dodává Burgerová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Právě v místech areálu panelárny se dnes náplavka nachází. Architekti zohlednili také fakt, že je toto území záplavové. „Náplavka s tím počítá stejně jako sousední park U Vody,“ říká Burgerová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Konstrukční prvky jsou zde udělané tak, aby nijak nebránily rozlivu vody a nedošlo k jejich poškození. Vše by v případě velké vody stačilo jen očistit.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Slavnostní otevření holešovické náplavky u komplexu Port7. (22. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Slavnostní otevření holešovické náplavky u komplexu Port7. (22. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Slavnostní otevření holešovické náplavky u komplexu Port7. (22. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA