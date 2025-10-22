|
OBRAZEM: V Praze otevřeli novou náplavku, láká na griloviště i lezeckou stěnu
Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt
Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody
Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...
VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?
Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...
V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána
Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...
Hasiči dohašují haly v Nehvizdech, škoda je až 120 milionů. Začalo vyšetřování
Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě upřesní. Zásah se...
Trenér Trpišovský: Kluci, klobouk dolů! Byli jsme jedno velké srdce
Od naší zpravodajky v Itálii Černý rolák, černé kalhoty, černé hodinky... Smuteční náladu ale u slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nehledejte. Tentokrát ne. Oproti porážce 0:3 s Interem Milán odjíždí z Itálie s úsměvem...
Spokojený Kušej: Ukázali jsme starou Slavii. A Atalanta nás trochu podcenila
Od našeho zpravodaje v Itálii Stáli proti němu obrovití stopeři, ale neztratil se. Sprintoval, napadal, centroval, střílel. Vasil Kušej, útočník fotbalové Slavie, se snažil proti vysokým soupeřům z Atalanty Bergamo procpat do...
Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal
Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...
Bohemians - Boleslav 1:1, domácí tlak nestačil, Kovařík v dohrávce jen srovnal
Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. ligového kola remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty ve druhém poločase poslal do vedení Klíma, za domácí srovnal Kovařík. Pražanům nestačilo na lepší výsledek...
Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba
Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...
Vindahl: Buďme optimisty. V Konferenční lize není tým, který bychom neměli porazit
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Kdyby uměl česky, asi by si po některých zápasech od části fanoušků nepřečetl zrovna lichotivá hodnocení. Peter Vindahl, brankář sparťanských fotbalistů, má však zásadní podíl na tom, že mužstvo může...
Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku...
Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník
Dvě osobní auta se ve středu odpoledne čelně střetla u Pitkovic na jihovýchodě Prahy. Při nehodě se zranili dva lidé, záchranáři povolali také vrtulník. V okolí místa havárie byla zavedena kyvadlová...
Obří kovový samorost. Na špičce Štvanice se modlí nová socha od Krištofa Kintery
Obří samorost klečí a vzpíná ruce k modlitbě na špičce pražského ostrova Štvanice za lávkou HolKa. I když to na první pohled nevypadá, nová socha Krištofa Kintery Praying Wood je odlitkem ze slitiny...
Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil
Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část...