Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil vlak člověka, ten na místě zemřel

Autor: ,
  10:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií
V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil ve čtvrtek dopoledne vlak člověka, který na místě zemřel. Provoz na trati je zastavený. Vyplývá to z informací policie a Českých drah (ČD). Cestující mohou mezi hlavním nádražím a Holešovicemi využít metro C.

Nehoda se stala kolem 10:15 v ulici Povltavská.

„Zjišťujeme okolnosti tragické události. V tuto chvíli ještě nevíme, jestli se jednalo o sebevraždu nebo nešťastnou náhodu,“ řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Podle orientačního odhadu ČD potrvá omezení na trati zhruba do 13:00. Některé vlaky jezdí po odklonové trase a mimořádně zastavují ve stanici Praha-Bubny.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Sebevražedný pruh pro 10 cyklistů za hodinu. Úprava pražské tepny budí vášně

Zrekonstruovaná ulice dočká zásadních změn. Objevil se tam totiž cyklopruh a...

Cyklopruhy a piktogramové koridory přibyly do části zrekonstruované ulice Plzeňská v Praze 5 a doplnily cyklistickou stezku na trase Smíchov-Řepy. Místy zabraly jeden pruh automobilům, i proto se...

Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo kromě tunelu Homole přes šest kilometrů...

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Autobus v Krči prudce zabrzdil a cestující popadali. Šest zraněných

Nehoda autobusu v pražské Krči. (25. srpna 2026)

V pražské Krči havaroval autobus. Vlivem prudkého brzdění popadalo a zranilo se několik cestujících. Ty převezli záchranáři do pražských nemocnic.

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil vlak člověka, ten na místě zemřel

ilustrační snímek

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil ve čtvrtek dopoledne vlak člověka, který na místě zemřel. Provoz na trati je zastavený. Vyplývá to z informací policie a Českých drah (ČD). Cestující mohou...

27. srpna 2026  10:59

Se zákazem řízení, pod drogami, konopí v autě. Honičku s policií navíc ukončil před její budovou

Policisté pronásledovali řidiče se zákazem řízení. V autě vezl desítky gramů...

Policie zadržela muže, který řídil po Praze přes platný zákaz a ve vozidle převážel téměř 90 gramů konopí. Hlídce se po vyzvání pokoušel ujet a městem jel rychlostí i 160 kilometrů v hodině. Zběsilou...

27. srpna 2026  8:39

V Praze se krade, v Bruselu střílí. Metropole je ale podle Indexu kriminality v EU bezpečná

ilustrační snímek

Převážně bezpečná je Praha v evropském porovnání. Byť v rámci Česka doplácí hlavně ve sféře majetkové kriminality na svou výjimečnost. Ta plyne ze statutu jediného českého velkoměsta a s tím...

27. srpna 2026  7:35

Koalici určí Praha, ne centrála ODS, říká kandidát na primátora Tomáš Portlík

Premium
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík

Současný propad preferencí ODS je důsledkem toho, že strana v minulosti zanedbávala domácí témata na úkor zahraniční politiky a boje proti politickým soupeřům, říká její místopředseda a také kandidát...

27. srpna 2026

Agitací proti armádě. Komunisté nasazovali na vojáky volavky i letáky

Premium
Proti armádě. Přetvoření každého pokusu imperialistické války v ozbrojené...

Praha na začátku 30. let nebyla jen dějištěm hospodářské krize a politických střetů. KSČ podle dobových zpravodajských dokumentů rozjížděla systematickou kampaň přímo mezi vojáky – pomocí ilegálních...

26. srpna 2026

Vinobraní začínají. Na jedno z těch největších ve Znojmě vyrazí nově přímý vlak z Prahy

Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce...

Před sedmou ráno nasednout v Praze do vlaku a krátce před 11. hodinou vystoupit ve Znojmě, které už v tu dobu bude žít tradičním historickým vinobraním. Právě na tuto velkou akci, na niž se každý rok...

26. srpna 2026  15:18

Máma dělá v justici, křičel opilec s 2,89 promile. Už se bojím, řekl strážník a nasadil mu pouta

Strážníci pražské městské policie řešili opilého muže na zastávce Skalka

Opilý muž na autobusové zastávce Skalka se rozhodl navázat kontakt s kolemjdoucími. Popíjení vína si zpříjemňoval křikem. Strážníkům v místě, kde je zakázáno pít alkohol, odmítl prokázat svou...

26. srpna 2026  15:09

Když na dohled v ulicích nestačí policie. Praha 4 najala bezpečnostní agenturu

Asistent veřejného pořádku na Praze 4

V Praze 4 už několik týdnů dohlíží na veřejný pořádek bezpečnostní agentura. Zajistila ji městská část na vlastní náklady. Odůvodňuje to tím, že se přes léto zvyšuje počet lidí bez domova a závislých...

26. srpna 2026  14:33

Startuje dlouhá a nákladná rekonstrukce Invalidovny, hotovo bude až za čtyři roky

Den otevřených dveří pražské Invalidovny - 22. srpna 2026. Poslední den před...

Pražská Invalidovna se na několik let zavírá. Důvodem je dlouhá a nákladná rekonstrukce památky za 2,15 miliardy, jedna z největších a nesložitějších ve střední Evropě. Bude to dosud největší...

26. srpna 2026  12:10

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

26. srpna 2026  11:30

Hádku na Letné ukončil ránou pěstí. Policie pátrá po výtržníkovi, který způsobil otřes mozku

Policisté pátrají po neznámém muži, který v Letenských sadech napadl...

Červencová noční hádka dvou mužů v Letenských sadech skončila napadením. Neznámý výtržník neunesl slovní rozepři a svého oponenta udeřil pěstí do obličeje. Rána byla tak silná, že poškozený muž upadl...

26. srpna 2026  11:10

Policejní honička noční Prahou. Řidič vezl nezletilou dívku, oba byli pod vlivem drog

Policie pronásledovala ujíždějící fabii, řidiče se podařilo dostihnout. (25....

Na výzvy k zastavení nereagoval, před strážci zákona ujížděl a naboural policejní auto. Řidiče fabie se hlídka pokusila zkontrolovat v úterý dvě hodiny před půlnocí na Podolském nábřeží. Muž se místo...

26. srpna 2026  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.