Nehoda se stala kolem 10:15 v ulici Povltavská.
„Zjišťujeme okolnosti tragické události. V tuto chvíli ještě nevíme, jestli se jednalo o sebevraždu nebo nešťastnou náhodu,“ řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Podle orientačního odhadu ČD potrvá omezení na trati zhruba do 13:00. Některé vlaky jezdí po odklonové trase a mimořádně zastavují ve stanici Praha-Bubny.
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