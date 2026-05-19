Praha hledá nájemce restaurace Nebozízek na Petříně, stávající dluží miliony

Autor: ,
  12:46
Městská společnost Trade Centre Praha vyhlásila výběrové řízení na nového nájemce restaurace Nebozízek na Petříně v prostoru lanové dráhy. Nový nájemce má nahradit stávajícího, kterému firma vypověděla smlouvu a který objekt odmítá předat zpět.
Restaurace Nebozízek na Petříně | foto: Profimedia.cz

Dosavadnímu provozovateli firma loni ukončila smlouvu a kvůli neochotě objekt vyklidit na něj podala žalobu na vystěhování.

Firma podle mluvčího TCP Ondřeje Šrámka hledá partnera pro dlouhodobý pronájem, který objekt na vlastní náklady zrenovuje.

Součástí nabídky je i přilehlý pozemek o rozloze přes 2 000 metrů čtverečních. „Věřím, že se podaří vybrat strategického bonitního partnera, který objekt citlivě zrenovuje a udělá z něj moderní gastropodnik s jedinečným výhledem na Prahu,“ uvedl šéf TCP Josef Bláha.

V objektu nesmí být podle podmínek výběrového řízení například nonstop, bar, diskotéka, masážní salon, směnárna, herna, sázková kancelář, sex-shop, erotický salon, prodejna jiných než českých tradičních suvenýrů, cukrovinek, zbraní či skla a výrobků z něj. Zájemci mohou nabídky podávat do 17. července.

Dosavadnímu nájemci na základě rozhodnutí rady města magistrát kvůli milionovým dluhům na nájmu ukončil smlouvu, skončila na konci loňského září. Objekt však odmítl předat a TCP na něj podle Šrámka podala žalobu a také trestní oznámení kvůli podle firmy nelegálním stavebním pracím. Na provozovatele si podle mluvčího kvůli pokračujícímu vjezdu aut do Petřínských sadů stěžují i místní obyvatelé.

Provozovatel podniku Luděk Láryš ČTK už dříve řekl, že podnik se dostal do složité situace kvůli rekonstrukci lanové dráhy, která byla díky blízkosti stanice hlavním zdrojem hostů.

Práce na lanovce začaly loni v březnu, dopravní podnik však její provoz ukončil kvůli poškození trati již v září 2024. Láryš kvůli nefunkční lanovce žádal o slevu na nájmu, který podle něj činí 300

Fotografie z výstavy Pražské výletní restaurace - Hosté u stolů zahradní restaurace Nebozízek na pohlednici vydané kolem roku 1930.

000 korun měsíčně, ale neuspěl a na nájemném postupně vznikl dluh. Výpovědi objektu, který podle svých slov provozuje přes 40 let, se hodlá bránit.

Původní budova Nebozízku vznikla koncem 17. století jako letohrádek, později byla doplněna o klasicistní úpravy. V 80. letech minulého století byla podle informací Národního památkového ústavu kvůli špatnému stavu z větší části nahrazena novou budovou odkazující na dosavadní podobu s částečným využitím původního zdiva.

V roce 1994 vznikl jižně od hlavní budovy nový prosklený objekt. Budova je památkově chráněná.

