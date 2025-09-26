Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Zmíněný jídelní vůz patří k nejcennějším dochovaným památkám českého železničního průmyslu. Sloužil cestujícím na tratích celé monarchie.
Vůz byl postaven vagonkou Ringhoffer na Smíchově v roce 1906 pro Švýcarskou společnost jídelních vozů Schweizerische Speisewagen Gesellschaft. Byl to společný podnik Švýcarských spolkových drah a Mezinárodní společnosti lůžkových vozů CIWL.
Po renovaci začal vůz jezdit jako součást nostalgických jízd parních vlaků. Poprvé byl k vidění minulý rok při oslavách výročí tratě v Dolní Lipce. Zájemci si tak mohou vychutnat atmosféru luxusního cestování počátku 20. století.
„Díváte se na výsledek dvouleté nepřetržité práce restaurátorů. Jak se říká ‚devět řemesel‘, tak tady jich bylo ještě víc. Protože ten vůz se sestával ze spousty součástí, které dílem chyběly a dílem byly nepoužitelné,“ uvedl k renovaci jídelního vozu předseda Muzea starých strojů a technologií v Žamberku Michal Bednář.
Pracovníci muzea se při obnově vozu zaměřili i na nejmenší detaily, od mosazných polic až po elektrické osvětlení. Například původní intarzie posloužila jako vzor pro výrobu nových dílů, kterými byla doplněna poškozená nebo chybějící místa.
Menu, které se ve voze servírovalo při čtvrteční okružní jízdě, bylo poskládáno podle dobového jídelního lístku.
„Budeme vycházet z toho, co se vařilo v rámci historie, máme k dispozici i původní jídelní lístky. Před sto lety se vařilo jinak než dnes a máme i jiné hygienické normy, takže se musíme snažit, aby vše chutnalo tak jako kdysi,“ vysvětlil pro iDNES.cz generální ředitel společnosti JLV A.S. Bohumír Bárta.
Společnost JLV, která zajišťuje restaurační servis i pro České dráhy, tak odzkoušela nový projekt historických zážitkových gastro jízd. Pravidelné jízdy pro zájemce začnou od příštího roku na stejné trase, tedy Praha – Rudná u Prahy – Hostivice – Praha.
Podle serveru Zdopravy.cz společnost JLV nabízí zážitkové gastro jízdy za 5 990 korun za osobu, v ceně je čtyřchodové menu včetně nápojů. Podle organizátorů je zvolená trasa ideální i díky překonávání Pražského Semmeringu, nabízejícího atraktivní výhled na Prahu. Připraven je však i případný odklon kvůli možným výlukám způsobenými stavem Vyšehradského mostu.
Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku
Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku s největší sbírkou pohyblivých parních strojů se do roku 2023 otevíralo jen několikrát do roka v předem určených termínech. Od loňska funguje v bývalé textilní továrně Vonwiller celoročně.