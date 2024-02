Plot u hlavního nádraží mizí, lidé se na nástupiště dostanou hned od magistrály

„Začali jsme s výstavbou nového chodníku u pražského hlavního nádraží. Ten naváže na již dokončenou část v Legerově ulici a povede směrem k Fantově budově,“ napsal na síti X generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda s tím, že cesta tak bude pohodlnější a hlavně bezpečnější. Podle něj by úpravy měly být hotové už do šesti týdnů.

Zároveň tak zmizí i plot, který nádraží odděluje od silnice.

Prvních úprav se přístupová cesta na nádraží dočkala v roce 2019, kdy z velmi úzkého „chodníčku smrti“, na kterém chodci riskovali zdraví, vznikl bezpečnější chodník. Ten má místo původních několika desítek centimetrů v nejširším místě až tři metry. Navíc se ho podařilo rozšířit bez ubrání jízdních pruhů, dokonce zůstal zachován i širší pravý pruh pro bezpečný průjezd autobusů a jiných větších vozidel.

Problém však stále tkvěl v tom, že po něm chodci nedošli až přímo na nástupiště. Od něj ho totiž oddělovalo zábradlí, silnice a vjezd na parkoviště. To nyní Správa železnic napraví.

Snadnější přístup i rekonstrukce

Snadnější a bezpečnější cesta na nádraží už tři roky vede i ze směru od Žižkova. Tam v roce 2021 vznikl podchod, který propojuje nádraží s třetí městskou částí.

Zjednodušit cestu na nádraží by měla i tramvajová trať, která má vzniknout při rozsáhlé rekonstrukci nové odbavovací haly ze 70. let, na níž naváže obří dřevěná konstrukce. Tramvajová zastávka má být nově umístěna přímo před vchodem do budovy. Cestující tak nebudou muset chodit se zavazadly na zastávku přes park, jak je tomu dosud. Zkultivuje se i samotný park, který je útočištěm lidí bez domova. Vysloužil si i nechvalnou přezdívku pražský Sheerwood.

Přeměna nádraží a jeho okolí by měla začít v roce 2028, vyjde přibližně na dvě miliardy. Plánována rekonstrukce však čelí kontroverzím, petici proti návrhu podepsalo téměř deset tisíc lidí.

V nedávné době získaly zpět svůj lesk také interiéry Fantovy budovy, které loni v prosinci slavnostně otevřeli pro veřejnost Jiří Svoboda s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Rekonstrukce interiérů navázala na předchozí opravy fasády, které proběhly v letech 2019 až 2022.

Secesní Fantova budova vznikla v letech 1901 až 1909. Do roku 1977 sloužila jako hlavní odbavovací prostor hlavního nádraží. Svůj název nese po architektovi Josefu Fantovi, který byl autorem jejího návrhu.