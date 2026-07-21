Jádro Prahy je památkovou rezervací už 55 let, patří k největším na světě

V roce 2010 UNESCO zápis rozšířilo i o zámek a park v Průhonicích, které ale leží až za hranicemi metropole.
Pražská památková rezervace je ale v evropském i světovém kontextu výjimečná nejen svou rozlohou. Tvoří ji totiž také původní, hradbami sevřené město, které je relativně historicky a stavebně jednotné.
Architektura, která se na území historického centra zachovala, pak názorným způsobem zobrazuje zhruba 1 100 let vývoje města. Prolíná se tu celá řada slohů - od románského přes gotiku, renesanci, baroko až po kubismus nebo funkcionalismus.
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Chráněné historické jádro Prahy zahrnuje zejména Hradčany s Pražským hradem, Staré Město, Josefov, Malou Stranu a Nové Město. Částečně ale zasahuje i Vyšehrad, Vinohrady, Holešovice, Podolí nebo Smíchov.
Podle databáze Národního památkového ústavu je na jeho území zhruba 1 400 jednotlivých nemovitých památek - ať už domů, paláců, mostů nebo sousoší. Mezi nejznámější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Národní muzeum nebo Staronová synagoga.
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Nařízení vlády z července 1971 stanovilo přísné podmínky pro stavební činnost v rezervaci. Podle nich například veškeré úpravy nemovitých památek musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty.
Při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů se musí dbát na architektonické vztahy k památkám. Řešení a provádění všech dopravních a infrastrukturních staveb v rezervaci nesmí narušovat její prostředí a ohrožovat jednotlivé památky.
Prestižní zápis v ohrožení
Vývoj v posledních dekádách ale pražské památky a zejména jejich další setrvání na prestižním seznamu UNESCO několikrát ohrozil.
Kvůli necitlivým zásahům (například zboření Špačkova domu, necitlivá přestavba paláce Darex na Václavském náměstí nebo kontroverzní budova v proluce Myslbek) i absenci regulace výstavby dokonce americká nezisková organizace Světový památkový fond v roce 1997 zařadila pražskou rezervaci mezi sto nejohroženějších památek světa.
Pražskou památkovou rezervací se několikrát zabývalo i samotné UNESCO. V roce 2007 například vyjádřilo „vážné znepokojení“ kvůli chystané výstavbě výškových budov na Pankráci.
V roce 2010 do Prahy přijeli inspektoři UNESCO, především kvůli výstavbě tunelového komplexu Blanka. Světová organizace pak konstatovala, že stavební práce neohrožují pražské památky. Zpráva ale mimo jiné doporučila přijmout pravidla staveb výškových budov.
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Komisaři světové organizace navštívili Prahu například také na jaře 2019. Centrum světového dědictví UNESCO a centrála Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS ve své zprávě poté uvedly, že se historické centrum Prahy může dostat na seznam památek v ohrožení, který také spravuje UNESCO.
Odborníci upozornili například na stávající i plánované výškové stavby a vyjádřili politování nad nečinností státní správy při ochraně historického centra Prahy.