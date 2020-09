Pražští hasiči mají pět nakažených, povolávají dobrovolné jednotky

„Máme připravený plán, vždy na každý den budou tři dobrovolné jednotky k dispozici, budou schopni vyjet do dvou minut. V normálním režimu jsou to běžní lidé, kteří chodí do práce,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí hasičů Martin Kavka.

Hasiči dle slov svého mluvčího musí počítat se vším. Nyní jim stačí tři jednotky, ale je možné, že budou potřebovat v pohotovosti více dobrovolníků.

„Každá okrajová část Prahy má dobrovolnou jednotku. Některé mají určitou kvalitu, některé jsou připravené více vyjíždět, některé méně. Deset až patnáct jednotek je nám schopno pomoci,“ vysvětlil Kavka.

Nynější situace se podle mluvčího nedá porovnat s březnem, kdy ve sboru bylo více než třicet nakažených lidí. „Ta situace byla dramatičtější. Teď se spíše jedná o preventivní opatření, nechceme nic podcenit, protože víme, že se to může rozšířit dále,“ uvedl.

Profesionální hasiči navazují na březnovou zkušenost, která se osvědčila. I tehdy dobrovolné jednotky držely na svých stanicích pohotovost.

Hasiči zároveň mají přísná opatření, aby se koronavirus nešířil. Jednotlivé směny si službu předávají bezkontaktně. Hasiči se na deseti pražských stanicích nesmí navštěvovat. A stále platí zákaz vstupu veřejnosti do prostor hasičů.

Aby se zajistila akceschopnost pražských hasičů, část příslušníků se přeskupilo v rámci směny na ostatní stanice.

„Štáb pražských hasičů pečlivě trasuje kontakty nakažených příslušníků a spolupracuje s hygieniky,“ dodal Kavka.

Středočeští hasiči dobrovolníky nepovolávají

U středočeských hasičů jsou taktéž nastavena protiepidemiologická opatření, například směna je oddělena od operační střediska, návštěvy na stanicích jsou omezeny, či jsou omezené veřejné akce, aby se hasiči nepotkávali s běžnými lidmi.

„U nás zatím nehrozí mobilizace dobrovolných jednotek,“ řekla iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Nemá informace o tom, že by mezi středočeskými hasiči byli lidé nakažení koronavirem.