Strkal dívce do konečníku plastový předmět, viní lékaře. Ten tvrdí, že rovnal záda

Nyní jednadvacetiletá dívka docházela do Kirchenovy ordinace v pražské ordinaci od podzimu 2015 do října 2019, a to dvakrát až čtyřikrát měsíčně. Státní zástupkyně Margita Kralická uvedla, že obžalovaný dívku nejprve osahával na prsou, natíral jí olejem konečník, dotýkal se ho jazykem a zasouval do něj prsty.

Když dosáhla věku 14 let, podle spisu po pacientce při každé návštěvě vyžadoval, aby se svlékla donaha a lehla si na břicho, připoutal ji k lehátku a pod záminkou narovnání páteře jí v konečníku manipuloval plastovým předmětem tak dlouho, dokud nezačala plakat a prosit ho, aby přestal.

„Tomuto jednání se nijak nebránila, neboť obviněnému jako svému fyzioterapeutovi zcela důvěřovala a kvůli jeho opakovaným ubezpečením také věřila, že jím prováděné fyzioterapie jí pomohou a nebude muset podstoupit operaci páteře, které se velmi obávala,“ uvedla státní zástupkyně. Muži hrozí v případě prokázání viny pět až 12 let vězení.

Dvaapadesátiletý Kirchen se narodil v Kazachstánu jako Vjačeslav Kirjuchin, sám o sobě hovoří jako o „Němci a napůl Rusovi“.

Uvedl, že je vystudovaný lékař se specializací na internu a anesteziologii. Není ale členem České lékařské komory, takže v ČR nemůže vykonávat lékařskou činnost. Označuje se za profesionálního maséra a fyzioterapeuta, Kralická však upozornila, že fyzioterapeutickou licenci ani vzdělání nemá.

Kirchen soudu rozsáhle popisoval své metody, které aplikuje na pacienty s problémy pohybového aparátu. Praxi provozuje od roku 2001 a uvedl, že za tu dobu prošlo jeho ordinací přes 12 tisíc lidí z celého světa.

„Mě tady obviňují, že jsem posouval kalhotky, ale já pracuju s tělem, rukama. Má práce spočívá v tom, že sahám na lidi,“ řekl soudu lámanou češtinou. „Já tady jenom promačkávám, a okamžitě jsem úchyl. To ne!,“ pokračoval. „Žádné kolíky do zadku nikdy nikomu nedávám. Já se tak neukájím, jak přemýšlíte vy, ukájím se normálním způsobem, mám manželku a to mi stačí. Takové věci odmítám!,“ dodal.

Dívka po něm žádá odškodné ve výši 400 tisíc korun. Podle Kirchena jí jde právě o peníze.

Řekl, že při popisu jeho údajného počínání se zřejmě inspirovala v pornografických filmech. Na dotaz soudce připustil, že jednou dívce v rámci masáže po předchozím upozornění zasunul prst do análního otvoru. Ostatní její tvrzení označil za lži přimíchané do pravdy.