OBRAZEM: Oblaka páry, žluté gumáky. A velká podívaná. Jak se čistí pomník Palackého
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Výsledky voleb
S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...
Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin
Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů
Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...
OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...
Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody
V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...
OBRAZEM: Oblaka páry, žluté gumáky. A velká podívaná. Jak se čistí pomník Palackého
Pomník Františka Palackého v centru Prahy prochází generálním čištěním. Firma Kärcher odstraňuje z mramorových a bronzových soch nánosy prachu a ptačího trusu. Světlý mramor zahalila oblaka páry, na...
Koalice v Praze: Hlaváček chce mít jasno příští týden, ve hře jsou tři varianty
Kandidát na primátora a vítěz pražských voleb Petr Hlaváček (STAN) se po pondělní schůzi s Tomášem Portlíkem (SPOLU) setkal také s lídrem Prahy sobě Adamem Scheinherrem a šéfkou pražských Pirátů...
Tvář Palackého zahalila pára. Pražský památník prokoukne, zbavují ho nečistot
Socha Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází generální očistou. Firma Kärcher se pustila odstraňování viditelných nečistot, které se na této pražské památce za poslední rok...
Na pole na Berounsku navezly kamiony dvě tuny odpadu z cizí země. Případ řeší policie
Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezly v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Případem se zabývá policie.
Prahu 6 povede dosavadní STAN, ODS a KDU-ČSL. Nově podpoří koalici i Zelení
Prahu 6 povede dosavadní koalice STAN, ODS a KDU-ČSL a Prahy 6 sobě s podporou Zelených, starostou se stane Petr Prokop (STAN). Zástupci stran v úterý podepsali memorandum o koaliční spolupráci....
Hromadná nehoda zkomplikovala dopravu na příjezdu do Prahy. Hasiči museli vyprošťovat
Hasiči i složky integrovaného záchranného systému zasahovali v úterý dopoledne na příjezdu do Prahy. Srazily se tam tři vozy včetně dodávky a nákladního automobilu. Nehoda uzavřela dva jízdní pruhy,...
Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy
Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu, které momentálně stále představují dvě nejvyšší stavby v...
Vrať se domů, řekl agresor ženě. Pak ji kvůli barvě pleti rasisticky urážel a fyzicky napadl
Policie hledá neznámého agresora, který rasisticky urážel a pak i fyzicky napadl ženu kvůli její barvě pleti. Žena utrpěla pohmožděniny a povrchové poranění hlavy.
Vojáci na Floře nacvičovali ochranu vody
V areálu Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) cvičili vojáci, policisté a hasiči. Cílem bylo prověřit připravenost klíčové infrastruktury na krizové situace. Vojáci cvičili například přesun v...
Po přestavbě nám moc lidí nevěří, vnímá kouč USK. Kam cílí v Eurolize?
Nejlepší český ženský basketbalový tým posledních let ZVVZ USK Praha se znovu proměnil. Trenér Martin Bašta však před začátkem Euroligy, do které jeho svěřenkyně vstoupí ve středu proti francouzskému...
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Portlík s Hlaváčkem se v Praze shodnou na zdražení MHD i zástavbě brownfieldů
Zdražení MHD, proměna brownfieldů v nové rezidenční čtvrti anebo investice do dokončení zásadních dopravních staveb, například městského okruhu. V těchto tématech by týmy STAN a Spolu pro Prahu,...
Neznámý muž zastavil, uhasil a zase odjel. Cestující popsala záchranu z hořícího autobusu
Z rozjetého autobusu na dálnici D11 kousek za Prahou začal v neděli odpoledne stoupat dým. Dramatickou situaci dostal pod kontrolu neznámý hrdina, který si na silnici vozidla v nesnázích všiml a s...