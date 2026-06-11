Útočníci si podle policie na rivalské fanoušky počkali v Hostivaři před posilovnou. V momentě, kdy opouštěli hlavní vchod, se na ně vrhli.
Někteří začali do svých obětí kopat a vší silou je bít, jiní přihlíželi.
„Dvěma poškozeným se podařilo uniknout do horního patra, nicméně tři byli opakovaně napadáni silnými údery a kopy do celého těla, a především do oblasti hlavy,“ informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová.
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Útok byl skutečně nemilosrdný, muži utrpěli zlomeniny v obličeji a jiná mnohočetná poranění celého těla.
„Je jen zázrak, že poškození přežili,“ sdělila mluvčí.
Celou situaci zachytily bezpečnostní kamery, bohužel maskovaní pachatelé, z nichž někteří měli na hlavách kukly v barvách Slavie, zůstávají neznámí.
Kriminalisté proto požádali média i veřejnost o pomoc.
„V případě, že máte informace o osobách, které se podílely na napadení, informace prosím neprodleně předejte na linku 158,“ vzkazují.