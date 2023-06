Pražské stadiony nestíhají jít s dobou a chátrají, smutným příkladem je Ďolíček

„Největšími problémy jsou sektory na stání, kapacita parkoviště, nevyhovující zázemí pro VIP, TV společnosti, dispozice zázemí pro hráče, rozhodčí nebo delegáty a celkově technický stav a vybavení stadionu,“ vypočítal nedostatky předseda dozorčí rady Družstva fanoušků Bohemians Martin Kurka ještě předtím, než los ve středu přisoudil Pražanům pro 2. předkolo Konferenční ligy norský celek

S informacemi k dvojzápasu zároveň Bohemians potvrdili, že v Ďolíčku domácí odvetu hrát nemůžou. „Po návštěvě z UEFA jsme obdrželi už i oficiální zprávu komisaře, která potvrdila nezpůsobilost Ďolíčku pro pořádání zápasů Evropské konferenční ligy,“ sdělili na svém webu.

Sektor stání představuje jeden z nejpalčivějších problémů stadionu, protože UEFA z bezpečnostních důvodů prosazuje sedící fanoušky. Od příští sezony sice chystá pilotní projekt, který bude pro vybrané země zajišťovat výjimku, ale Česko v něm nefiguruje, což samo o sobě snižilo šanci klubu, že by vršovický stánek o obvyklé kapacitě 6300 míst u systému UEFA prošel.

2. předkolo Evropské konferenční ligy UEFA: Bodö/Glimt - Bohemians 1905 první duel se hraje 27. července, odvety 3. srpna

„Instalace sedadel do kotle by byla náročná a kapacita by se zmenšila. Kdybychom šli cestou uzavření sektoru na stání, připravili bychom o šanci navštívit zápas další stovky fanoušků,“ uvedl už dříve ke snaze prosadit si domácí stadion předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

Klokani tak budou muset najít azyl na Letné, kam je pozvala pražská Sparta. Ta parametry splňuje dostatečně – kapacita Ďolíčku se do ní vejde třikrát.

Klub naráží na pasivitu města

Plány na rekonstrukci městského stadionu Ďolíček, který městu patří od roku 2017, připomínají nekonečný příběh. Podle Kurky je zmar Bohemians pouze jednou z kapitol smutného příběhu.

„Městský stadion Ďolíček je jenom nejkřiklavější příklad macešského přístupu Prahy ke sportu v letech minulých,“ dodal předseda.

Poslední roky pražským stadionům obecně nepřejí a ten letošní není výjimkou. Ještě v tomto měsíci stihla UEFA „přistřihnout křídla“ i slávistickému Edenu, který se letos stal dějištěm finále Evropské konferenční ligy pravděpodobně naposledy. Vedení evropského fotbalu totiž propříště posunulo minimální kapacitu stadionu pro finále na třicet tisíc míst, přičemž slávistický svatostánek disponuje jen necelými dvaceti tisíci míst k sezení.

Ďolíček a slávistická Fortuna Aréna v tom letos nezůstaly samy. Kritický rok pražských stadionů s diváckou kapacitou přes pět tisíc započalo už lednové uzavření chátrajícího Stadionu Evžena Rošického na pražském Strahově.

„Provoz byl ukončen na základě posudku nezávislého znalce, který zjistil vážné závady na ocelové konstrukci. Oprava bude vyžadovat rozsáhlé investice, které Fotbalová asociace České republiky není v této chvíli schopna realizovat,“ uvedl její mluvčí Petr Halaburda.

Profesionálové bez sportoviště

Náhlé uzavření areálu zkomplikovalo život převážně profesionálním sportovcům z domácího atletického oddílu Univerzitního sportovního klubu Praha. Ti se museli smířit s nouzovým přesunem na vedlejší stadion Přátelství, kde má ale maximální prioritu fotbal.

Řešením by podle oddílu byla stavba malého stadionu vedle strahovské přetlakové haly, ale projekt za 60 až 80 milionů korun zůstává ve fázi jednání. „Postupujeme jen pozvolnými kroky. Věřím, že si na podzim budeme moci zažádat o dotace,“ řekl předseda oddílu Jan Ruda.

Profesionální sport trpí, ale běžní občané mají s ohledem na nižší nároky větší možnosti. „V Praze je aktuálně zaregistrováno 1 360 sportovních zařízení,“ popsal mluvčí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Marek Vácha s tím, že velkých profesionálních sportovišť s kapacitou více než deset tisíc diváků má metropole pouze pět a mezi ně spadají i Eden a Rošického stadion.