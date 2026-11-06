Praha finančně podpoří akce k 17. listopadu, dvěma pořadatelům dá 700 tisíc

Ve čtvrtek to na mimořádném jednání schválila rada hlavního města.
Ministerstvo kultury letos Korzu Národní poprvé neudělilo žádnou dotaci, veřejná sbírka nicméně ke čtvrtku vynesla zhruba 9,6 milionu korun.
Podle dřívějšího vyjádření ministerstva dostal projekt od roku 2023 na dotacích 2,7 milionu korun, přičemž v roce 2023 to bylo 500 000, o rok později 1,5 milionu a loni 700 000 Kč.
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Hlavní město Praha považuje za důležité, aby smysluplné veřejně prospěšné aktivity zaměřené na podporu demokratických hodnot a občanské angažovanosti měly stabilní podporu veřejné správy a považuje tyto aktivity za důležitou součást péče o demokratické hodnoty, občanskou společnost a veřejný život v hlavním městě,“ stojí v odůvodnění usnesení radních.
„Deklarujeme společnou podporu jak akci Korzo Národní, tak koncertu, který neměl takové štěstí při výběru prostředků,“ řekl po jednání městské rady lídr vítězného hnutí STAN v pražských volbách a dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček. Zastupitel Prahy sobě Jan Čižinský dodal, že zastupitelské kluby s výjimkou ANO se shodly také na podpoře veřejnoprávních médií, která protestují proti vládou prosazované změně financování.
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Projekt Korzo Národní, který 17. listopadu na pražské Národní třídě už 13 let připomíná události z roku 1989, letos poprvé nedostane dotaci od ministerstva kultury. Podle ministra Oty Klempíře (za Motoristy) Korzo nevyhovělo podmínkám dotačního programu, který se týká kulatých výročí v řádu desetiletí, což letošní 37. výročí událostí nesplňuje.
Ve veřejné sbírce se následně sešlo mnohonásobně víc peněz, než kolik celkem činily podpora ministerstva kultury a výnosy sbírek v minulých třech letech. Organizátoři akce oznámili, že část peněz si převedou do budoucna.
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Organizátoři Koncertu pro budoucnost podpořili peticí stávku zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
Při akci promluví z pódia mimo jiné Daniel Stach z ČT, Karolína Koubová z ČRo, reportér Seznam Zpráv Lukáš Valášek či youtuber Lukáš Fritscher neboli Lukefry. V hudebním programu vystoupí Olympic, Renne Dang, Robert Křesťan či Colorfactory. Státní hymnu zazpívá Bára Basiková a Modlitbu pro Martu Marie April. Koncertem provedou moderátoři Jindřich Šídlo a Jenovéfa Boková.