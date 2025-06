Policie zasahuje na filozofické fakultě v Praze, odvezla dva podezřelé

mikp Petra Miková sob Jana Sobíšková Autor:

13:12 , aktualizováno 13:18

Policie zasahuje v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde prověřuje oznámení o pohybu dvou podezřelých lidí. Uvedla to mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková s tím, že se tito lidé chovali nestandardně. „Zjišťujeme, co se na místě událo a co ty osoby vlastně v budově dělaly,“ uvedla.