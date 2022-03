Na místě zasahovali pražští hasiči. Zraněné osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby.

„U dopravní nehody dvou tramvají na ulici Evropská zasahovaly dvě posádky záchranářů a inspektor. Na místě jsme vyšetřili a následně transportovali 3 osoby, jedna žena ošetření odmítla a z místa odešla,“ uvedli ázchranáři na Twitteru.

Do zdravotnického zařízení byl převezen muž ve věku 32 let s úrazem zad, žena ve věku 69 let s úrazem obličeje a dvanáctiletá dívka s úrazem ruky.