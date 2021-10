Dopravní podnik v Praze dá za energii o půl miliardy více, jízdné nezdraží

Pád skupiny Bohemia Energy akceleroval zdražování energie. Výrazné zvýšení nákladů na pořízení této základní komodity pocítí také pražský dopravní podnik, náklady se mu příští rok zvýší v řádech stamilionů. Zdražení se do nákladů propíše až příští rok, ceny jízdného by to však zvýšit nemělo, tvrdí zástupci Prahy.