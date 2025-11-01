Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

Na území metropole však v energetice operují také další velcí hráči, přičemž nad nimi má Praha kontrolu jen částečně. Stoprocentně totiž vlastní pouze Pražskou plynárenskou. Dále má menšinový podíl v Pražské energetice (PRE), a naopak v případě Pražské teplárenské se svého podílu už před lety vzdala.
„Účelem soukromě vlastněných energetických firem je generovat zisk, což se logicky může promítat do cen pro Pražany. Město oproti tomu může mít zájem třeba i na bezpečnosti dodávek, ochraně životního prostředí a zároveň se může rozhodnout, že z toho nemusí mít takové výnosy a místo toho zisky investuje do infrastruktury nebo pomocí nich zadotuje snížení cen klientům,“ vysvětluje předseda magistrátního energetického výboru a dozorčí rady Pražské energetiky Jan Chabr (TOP 09).
Třetinový podíl
Koncem roku 2017 hlavní město a skupina EPH Daniela Křetínského dokončily výměnu akciových podílů v Pražských službách a Pražské teplárenské. Praha tím sice společnost na svoz a zpracování odpadu zcela ovládla, ztratila však celý svůj teplárenský podíl.
„Vzdát se podílu v Pražské teplárenské byla historická chyba. Přes 200 tisíc pražských domácností je totiž vytápěno dálkovým teplem a město na to má nicotný vliv,“ konstatuje Chabr.
Poslední dva roky se proto Praha snaží do teplárenství opět vstoupit, a to hlavně prostřednictvím společnosti Teplo pro Prahu. Současně ale pracuje na strategii, skrze kterou by upevnila svou pozici.
„Trendem v Evropě je jednoznačně posilování kontroly měst nad dodávkami tepla. Město proto intenzivně vyjednává jak se společnostmi, které teplo vyrábějí, tak s těmi distribučními o své budoucí roli,“ sděluje Chabr.
V případě Pražské energetiky město vlastní pouze třetinu, zbytek drží v rukou německý koncern Energie Baden-Württemberg. Úvahy o výkupu většinového podílu Prahou se naposledy objevily jako téma před komunálními volbami v roce 2022. Odešly však stejně rychle, jako přišly, a dosud se nevrátily.
„Bylo by sice hezké vlastnit větší podíl, nicméně město má díky dobře nastavené akcionářské smlouvě právo promlouvat do strategie a fungování Pražské energetiky distribuce, což je dostatečná záruka,“ míní Chabr.
Podle generálního ředitele Pražské energetiky Pavla Elise firma naopak smíšeným vlastnictvím těží výhody z obou sfér. „Město má především skrze obsazení v dozorčí radě naší společnosti velmi silnou kontrolní funkci. Díky tomu může vyhodnocovat, kam se firma ubírá a jestli je to v zájmu Prahy a jejích občanů,“ popisuje Elis.
Chabr také upozorňuje, že mezi PRE a ČEZ je rozdíl v tom, že Pražská energetika má jen velmi malé výrobní kapacity. A při rozhodování, z čeho se bude energie vyrábět, musí společnost v soukromých rukách hledět především na to, aby byla výroba zisková. Nemůže tedy dotovat ztrátové zdroje, které však mohou být bezpečnější. Čili v případě ČEZ dává zestátnění větší smysl než případný odkup PRE Prahou.
Podpora v krizi
Nejsilnější postavení má město v případě plynu. Dlouhé roky připravovaný odkup podílu energetické společnosti E.ON završilo vedení metropole na začátku roku 2014. Městskou kasu to stálo skoro šest miliard korun.
Bezpečnostní aspekt tohoto kroku se velmi silně projevil v roce 2022, kdy válka na Ukrajině způsobila energetickou krizi. Město tehdy Pražské plynárenské půjčilo dvě miliardy na nákup plynu na zimu a slíbilo se zaručit za půjčky.
„Věci, které bývaly jisté, jako že nám teče plyn nebo máme v zásuvce elektrický proud, přestávají být jisté. Bohužel tato nejistota generuje nárůsty a nečekané pohyby v ceně energií. A městská společnost by měla zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku energií Pražanům,“ pronesl na jednání zastupitelstva dnes již bývalý generální ředitel Pražské plynárenské Martin Pacovský.