Město se tak již nyní připravuje na vyšší poptávku po nových, ale i ojetých elektrovozech. Právě ty se nyní stávají dostupnějšími i pro lidi, kteří by si nové kvůli vysoké ceně nemohli dovolit. Od ledna jich na českých silnicích přibylo přes čtyři tisíce.
„Lidé vnímají, že provozní náklady jsou nižší než u spalovacích motorů, navíc pro řidiče, kteří se pohybují jen po Praze, je elektromobil velmi pragmatická volba. A pražskému ovzduší to může jenom prospět,“ sdělil MF DNES dopravní expert z ČVUT Zdeněk Lokaj.
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Jistou roli při výběru auta hraje i hustota dobíjecí sítě. „Rozvoj dobíjecích míst je poměrně dynamický. Nepředstavuje sice hlavní argument pro pořízení elektromobilu, ale tento aspekt řidiči zcela jistě reflektují při rozhodování o výběru nového vozu,“ popsal Lokaj. Experti se zároveň shodují, že počet elektromobilů v Česku nadále poroste.
Zájem se podle PRE ukazuje už teď na spotřebě elektřiny. Ta stoupla v prvním čtvrtletí letošního roku na dobíjecích stanicích o 41 procent.
Praha má nejvíce elektromobilů
Metropole oproti jiným regionům výrazně dominuje v počtu registrovaných elektromobilů. Jak vyplývá z aktuálních statistik Centra dopravního výzkumu (CDV), pražský podíl představuje 29 procent z celé ČR.
„Vyšší popularita elektromobilů v Praze souvisí zejména s koncentrací firemních flotil, vyšší kupní silou obyvatel, hustší sítí dobíjecích stanic a obecně s rychlejším přijímáním nových technologií,“ upřesnil výzkumník CDV Lukáš Kadula.
Elektromobily v Praze
● V Praze je nyní registrováno 20 423 bateriových elektrických vozidel v kategorii M1.
● Velký podíl z nich tvoří elektromobily firemních flotil a leasingových společností.
● V celé ČR je v kategorii M1 70 131 aut.
● Pražská energetika provozuje 924 dobíjecích míst. Je to druhá největší dobíjecí síť v Česku.
● První veřejnou stanici uvedla do provozu v roce 2011 v nákupním centru v Praze na Chodově.
● Počet dobíjecích stanic v síti PRE POINT se letos rozrostl o 27 lokalit.
Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, Pražská energetika
Vliv na popularitu v Praze má ovšem i rozšiřující se nabídka automobilek. „Zvyšující se dojezd je pro mnoho lidí stále velmi důležité kritérium,“ dodává Lokaj.
Počty firemních aut však statistiku CDV zkreslují.
„Podíl významně ovlivňují leasingové a velké firemní společnosti se sídlem v Praze, které zde registrují vozidla využívaná následně po celém Česku. Registrace proto neodpovídají skutečnému počtu elektromobilů provozovaných výhradně na území hlavního města,“ vysvětlil Kadula.
Firemní elektromobily využívá například PRE. Nový dobíjecí hub na Novovysočanské v deváté městské části je totiž pro veřejnost otevřen jen zčásti. Zbytek firma využívá pro své vlastní potřeby.
„Z dat z provozu víme, že tento počet je zatím dostačující. Zpřístupnění dalších ultrarychlých stanic v Praze 9 pro veřejnost zatím neplánujeme,“ uvedl vedoucí sekce elektromobility v PRE Libor Hladík.
Co se na Novovysočanské naopak změní, je zastřešení celého areálu, montáž cenového totemu a přibude také prodejní automat s občerstvením.
Důvodem je podle PRE již dostatečná nabíjecí infrastruktura v Praze 9 a okolí. „Nelze vůbec říci, že by metropole byla v současnosti nedostatečně vybavená,“ míní Kadula. Podle něj je naopak klíčový výkon infrastruktury. Ta by momentálně v celém Česku dokázala zvládnout více než trojnásobek elektromobilů, které jezdí po tuzemských silnicích.
Roste počet registrací
V České republice neustále roste počet registrací bateriových elektrovozů. Podle údajů CDV překonal tento týden jejich počet hranici 70 tisíc. Konkrétně se jedná o kategorii M1, tedy vozy, které mají včetně řidiče místo k přepravě pro devět lidí.
„Dlouhodobý vývoj ukazuje, že tempo rozvoje elektromobility postupně zrychluje, a to jak díky novým registracím, tak rostoucímu trhu s ojetými elektromobily. Pokud bude současný trend pokračovat, lze očekávat, že do konce roku se počet osobních bateriových elektromobilů v Česku přiblíží hranici 90 tisíc vozidel,“ nastínil Kadula.
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Významnou roli prý do budoucna nebude hrát pouze Praha a další velká města, ale také regiony. Podle prognózy CDV by měl počet registrací ve všech kategoriích v červnu příštího roku přesáhnout hranici 118 tisíc bateriových elektrických vozidel.
V rámci monitoringu elektromobilů pak CDV připravuje i nový index, který chce zveřejnit ještě v průběhu letošního roku.
„Jeho cílem bude porovnat připravenost jednotlivých měst a obcí na rozvoj elektromobility a nabídnout detailnější pohled než samotné registrační statistiky,“ dodává k tomu Kadula.