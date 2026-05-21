Praha dokončuje elektrifikaci dalších tratí, trolejbusy tudy projedou už v létě

„V ulicích lze již vidět kompletně instalované trolejbusové vedení, na kterém probíhají finální práce a poslední trolejová křížení budou instalována na náměstí Kinských koncem května,“ komentuje dopravní podnik postup prací na autobusové / trolejbusové lince 176 / 53, která povede z Karlova náměstí do zastávky Stadion Strahov.
Položeny jsou také kompletně kabelové trasy a do svých finálních podob se postupně dostávají i objekty měníren na Strahově a na Hřebenkách. Dělníci také pracují na odstraňování původních stožárů veřejného osvětlení.
Nová trolejbusová linka číslo 51 pak nahradí stávající autobusovou 131 z Hradčanské na Bořislavku.
„Na kompletně instalovaném trolejbusovém vedení probíhají finální práce. Jsou instalována trolejová křížení na křižovatkách s Evropskou ulicí a Jugoslávských partyzánů. Položeny jsou kompletně kabelové trasy a probíhají finální úpravy chodníků,“ popisuje dopravní podnik.
Definitivní vzhled získává měnírna U Matěje, následně také dojde i k úpravě a zvelebení okolních ploch. Odstraňují se také původní stožáry veřejného osvětlení.
Jak iDNES.cz řekl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, zprovoznění obou trolejbusových linek se předpokládá letos v létě.
V současné době jsou v Praze v provozu tři trolejbusové linky: číslo 58 Palmovka – Miškovice, 59 Nádraží Veleslavín – Letiště a linka 52 Na Knížecí – Waltrovka / Jinonice. Ta byla zprovozněna nedávno 1. dubna.
Dopravní podnik Praha na svých trolejbusových tratích provozuje celkem 37 trolejbusů. Ve flotile má 2 standardní vozy typu Škoda 24Tr Irisbus, 36Tr (nízkopodlažní), 15 kloubových vozů typu SOR TNS 18 a 20 kusů Škoda-Solaris 24m.
Praha oslaví 90 let trolejbusové dopravy
Praha letos oslaví 90 let od zahájení trolejbusové dopravy. První linka vyjela 28. srpna 1936 na trati Střešovice – Svatý Matěj. DPP připravil speciální polep vozidel, lákadlem pak v létě budou mj. výroční jízdy historických vozidel.
