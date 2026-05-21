Praha dokončuje elektrifikaci dalších tratí, trolejbusy tudy projedou už v létě

  15:26
Pražský dopravní podnik finišuje s elektrifikací dalších trolejbusových tratí. Vozy by tudy měly projet už letos v létě. Do finále se blíží elektrifikace autobusové linky 176, která se změní na trolejbusovou 53 a také linky 131, ta po dokončení dostane číslo 51.
Elektrifikace autobusové / trolejbusové trati 131 / 51 z Hradčanské na Bořislavku (stav květen 2026) | foto: DPP - Dominika Brabcová

Schéma trolejbusové linky 51 (autobus 131)
„V ulicích lze již vidět kompletně instalované trolejbusové vedení, na kterém probíhají finální práce a poslední trolejová křížení budou instalována na náměstí Kinských koncem května,“ komentuje dopravní podnik postup prací na autobusové / trolejbusové lince 176 / 53, která povede z Karlova náměstí do zastávky Stadion Strahov.

Položeny jsou také kompletně kabelové trasy a do svých finálních podob se postupně dostávají i objekty měníren na Strahově a na Hřebenkách. Dělníci také pracují na odstraňování původních stožárů veřejného osvětlení.

Nová trolejbusová linka v Praze. První spoj jel plný, nadšenec ho vyhlížel dvě hodiny

Nová trolejbusová linka číslo 51 pak nahradí stávající autobusovou 131 z Hradčanské na Bořislavku.

„Na kompletně instalovaném trolejbusovém vedení probíhají finální práce. Jsou instalována trolejová křížení na křižovatkách s Evropskou ulicí a Jugoslávských partyzánů. Položeny jsou kompletně kabelové trasy a probíhají finální úpravy chodníků,“ popisuje dopravní podnik.

Definitivní vzhled získává měnírna U Matěje, následně také dojde i k úpravě a zvelebení okolních ploch. Odstraňují se také původní stožáry veřejného osvětlení.

Jak iDNES.cz řekl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, zprovoznění obou trolejbusových linek se předpokládá letos v létě.

V současné době jsou v Praze v provozu tři trolejbusové linky: číslo 58 Palmovka – Miškovice, 59 Nádraží Veleslavín – Letiště a linka 52 Na Knížecí – Waltrovka / Jinonice. Ta byla zprovozněna nedávno 1. dubna.

Dopravní podnik Praha na svých trolejbusových tratích provozuje celkem 37 trolejbusů. Ve flotile má 2 standardní vozy typu Škoda 24Tr Irisbus, 36Tr (nízkopodlažní), 15 kloubových vozů typu SOR TNS 18 a 20 kusů Škoda-Solaris 24m.

Praha oslaví 90 let trolejbusové dopravy

Praha letos oslaví 90 let od zahájení trolejbusové dopravy. První linka vyjela 28. srpna 1936 na trati Střešovice – Svatý Matěj. DPP připravil speciální polep vozidel, lákadlem pak v létě budou mj. výroční jízdy historických vozidel.

Přehled akcí k výročí

  • 6. června 2026 Zážitková turistika garáž Vršovice
  • 22. června 2026 zahájení turné Kinobus (vybrané promítací dny s tematickými dokumenty k historii)
  • 23. června 2026 Komentovaná výstava v Muzeu MHD s komentářem Matouše Krakovského a Antonína Petra
  • 1. září 2026 Komentovaná procházka po první pražské trolejbusové trati s Luďkem Fišerem
  • 5. až 6. září 2026 Jízdy historických trolejbusů po pražských trolejbusových tratích
  • 5. září 2026 Den otevřených dveří garáže Řepy

