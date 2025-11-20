ECMO zachránilo chlapce, který byl půl hodiny pod ledem. Pomáhá i novorozencům

Většinu malých pacientů, včetně chlapce, který byl půl hodiny pod ledem, se lékařům z VFN podařilo zachránit. Novinářům to řekli na čtvrteční tiskové konferenci.
Zdravotnický tým z VFN, který jako jediný v ČR zajišťuje tuto péči pro děti nonstop, vyráží za vážně nemocnými, u kterých lékaři vyčerpali všechny ostatní možnosti léčby. Na cestu sanitkou je připravený do hodiny, na let armádním vrtulníkem do 75 minut.
„Nejčastěji zachraňujeme novorozené děti staré jen několik hodin,“ řekl přednosta 2. chirurgické kliniky - kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a VFN Tomáš Grus.
|
Už žádné drobné na televizi. Pacienti v novoměstské nemocnici ji sledují zdarma
„Pacienti, které připojujeme k mimotělnímu oběhu, mají v okamžiku napojení vysokou pravděpodobnost úmrtí, pokud jim tento způsob péče není poskytnut. Přežití na ECMO se v průměru pohybuje kolem 70 procent,“ popsal vedoucí lékař ECMO programu VFN a primář 1. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Jan Bělohlávek. Včetně dospělých jich bylo od roku 2007 přes tisíc.
Mezi pacienty byl podle zástupce vedoucího JIP Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN Václava Votruby také jeden ze tří chlapců, pod kterými se v roce 2021 v Žamberku prolomil led. Pod krustou byl uvězněný 30 minut a bez oběhu 210 minut, podařilo se ho ale rehabilitovat a chodí do školy.
Novorozenci, tedy děti do 28 dní věku, tvoří 84 procent zásahů. Podle primářky Kliniky pediatrie a dědičných chorob metabolismu 1. LF UK a VFN Jany Augustínové jde nejčastěji o děti, které vdechly zkalenou plodovou vodu, mají sepsi, vrozenou brániční kýlu nebo u nich nedošlo k poklesu tlaku v plicních cévách po porodu, což vede k nedostatku kyslíku.
„Napojení na ECMO je zásadní pro získání času - k uzdravení, rozhodnutí o změně léčby nebo ke transplantaci orgánů,“ dodala.
|
V Praze má stát supernemocnice. Podle Vojtěcha může začít fungovat do deseti let
Podle Gruse tým zdravotníků po příjezdu do nemocnice s dítětem ve vážném stavu nejdříve provede diagnostiku, pak zahájí zavedení kanyl do srdce miminka. „Je to extrémně náročný chirurgický výkon, protože dítě je ve špatném stavu,“ popsal.
Cévy, do kterých je třeba kanyly vložit, mají podle něj zhruba dva milimetry a novorozenec nesmí ztratit moc krve. „Takové dítě má 250 až 300 mililitrů krve. Ztráta každých deseti mililitrů rozhoduje,“ podotkl.
Napojené na přístroj může být miminko zhruba za půl hodiny. Rozjezd mimotělního oběhu nahrazujícího okysličování krve pak musí být podle Gruse velmi pomalé, protože jinak by přístroj dítěti vysál krev ze srdce. Zpět do nemocnice se dítě napojené na přístroj ECMO, plicní ventilací a v inkubátoru vrací sanitkou, armádní vrtulníky zatím nemají pro převoz těchto pacientů potřebnou certifikaci.