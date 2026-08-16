Drogy za volantem nejsou výjimkou. Pražská policie řeší stovky případů

Tragicky skončil střet BMW se starším chodcem na Lhotce na konci června. Navzdory okamžitému zásahu zdravotníků muž zranění hlavy podlehl.
„U třicetiletého řidiče byla dechová zkouška negativní, ale test na drogy ukázal pozitivní výsledek na omamné a psychotropní látky,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Pravděpodobně šlo o kokain, aplikovaný prý dva dny před nehodou.
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Šofér bez řidičáku a pod vlivem drog srazil devítiletou dívku, je vážně zraněná
Pod vlivem pervitinu a bez řidičského průkazu v polovině června šofér v Kunraticích srazil devítiletou dívku a těžce ji zranil. Jen o pár dní dříve na Korunovační třicetiletý cizinec naboural čtyři auta. Test na alkohol a drogy odmítl. „Pak ale zkoušku podstoupil a ukázalo se, že byl pod vlivem pervitinu,“ řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Jde jen o několik případů z posledních dní, kdy u řidičů figurovala narkotika. Drogy v krvi řidičů policisté zjišťují nejen u nehod, ale i v rámci běžných kontrol a mimořádných zátahů.
„V rámci bezpečnostní akce bylo zjištěno sedm řidičů pod vlivem alkoholu, šest pod vlivem drog, dva řidiči měli zákaz řízení,“ shrnul výsledky nedávné akce Jupiter ve IV. policejním obvodu Jan Rybanský, policejní mluvčí. Policisté zjistili též 100 dopravních přestupků. V jednom případě odebrali průkaz řidiči taxislužby.
Řízení s dopingem
Drogové opojení za volantem končí obviněním z ohrožení pod vlivem návykové látky. Jde o paragraf řešící situace, kdy člověk vykonává rizikovou činnost ve stavu vylučujícím způsobilost. Což zahrnuje právě také řízení.
Těchto případů během pěti měsíců letošního roku policisté registrují 350 a 115 obvinění padlo u cizinců. V roce 2025 od ledna do května databáze zahrnula 370 ohrožení pod vlivem návykové látky. Cizinci figurovali ve 114 kauzách.
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„Drogy se u viníka dopravní nehody, řidiče motorového vozidla, prokázaly především v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji,“ upozorňují dopravní policisté. To podle policistů vyplývá také z hustoty dopravy na klíčových tranzitních komunikacích i ze specifik jednotlivých regionů.
Za šest měsíců letošního roku podle aktuálních statistik v metropoli přítomnost drog expertiza zjistila u šoférů při 28 nehodách, jde o necelé procento z vyšetřovaných kolizí. Alkohol ve stejném období figuroval ve 154 případech, tedy dvou procentech případů.
V prvním pololetí letošního roku policisté vyšetřovali celkem přes pět tisíc nehod. Necelá tisícovka z nich si vyžádala následky na zdraví. Zemřeli tři lidé, osm desítek jich vyvázlo s těžkým poraněním.
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Oproti prvnímu pololetí 2025 letos přibyly čtyři případy nehod pod vlivem drog. Naopak alkohol za šest měsíců loňského roku policisté zjistili takřka ve dvou stech případech, více než třech procentech nehod.
Skóre za celý rok 2025 podle policejních databází představuje 42 nehod, v nichž figurovala narkotika. Jde o necelé procento ze šetřených nehod. Vyšetřovatelé za stejné období detekovali alkohol v 387 případech, tedy přibližně ve čtyřech procentech střetů.
Problémy s narkotiky za volantem řeší policisté nejen v Praze, ale také v sousedních metropolích. „Ve statistikách při protidrogových kontrolách řidičů v Rakousku vede Vídeň, jde tam o 2 341 zjištěných věcí,“ uvedl Franz Ruf, šéf rakouské bezpečnostní policie.
Pokušení příliš blízké
Jednu z příčin představuje relativní dostupnost omamných látek. „Největší zdravotní, sociální i kriminogenní dopady má nadále pervitin, u něhož se však proměňuje výroba i distribuce. Jeho cena se blíží kokainu, který přestává být ‚drogou pro bohaté‘ a je stále dostupnější,“ uvedla Lucie Šmoldasová, mluvčí Národní protidrogové cetrály.
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Nejrozšířenější drogou v tuzemsku nadále zůstává marihuana, trh navíc zaplavily syntetické a semisyntetické kanabinoidy, které vyvolaly vlnu intoxikací. Přibývá i dalších syntetických látek, zejména katinonů (stimulancia), objevily se vysoce rizikové syntetické opioidy. Stále častěji se objevují látky s nejasným složením. Příkladem je tzv. „růžový kokain“, jenž ve skutečnosti bývá směsí různých drog.
Drogový trh se podle kriminalistů nyní přesouvá z ulice do online prostředí a stává se méně viditelným, ale dostupnějším.