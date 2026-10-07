Drogový byznys nezná hranice. V Praze debatují špičky Interpolu

„Setkávají se u nás světové špičky v oblasti drogové problematiky, což je pro nás čest a myslím, že i ocenění našeho aktivního zapojení se do mezinárodní policejní spolupráce,“ konstatoval policejní prezident Martin Vondrášek.
„Drogová trestná činnost je ze své podstaty úplně latentní nadteritoriální a globální záležitost, všechny zde zastoupené státy spojují naprosto stejné problémy,“ uvedl Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály.
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Ten představil výsledky letošních bezpečnostních policejních operací v Česku, při nichž zabránili vývozu drog od nás do zahraničí, například operaci Krone: „Tuna kokainu, tři a půl tuny hašiše na Liberecku, připravených k distribuci do ostatních evropských zemí.“
Mezi dalšími záchyty byla velkoobjemová výroba amfetaminu pro dánský trh nebo darknettové tržiště českých pachatelů ve Švédsku. „Naše spolupráce s dalšími 18 zeměmi také vedla k zadržení a následnému pravomocnému odsouzení 54 osob, které se podíleli na velkoobjemovém dovozu kokainu do Evropy a distribuci po evropských státech,“ doplnil Frydrych.
Operace Korund
Český ministr vnitra Lubomír Metnar upozornil na rychlou proměnlivost drogového trhu, kde stále větší problém představují syntetické a psychoaktivní látky.
„Výrobci dokážou rychle měnit jejich složení, podobu i způsob distribuce a využívají při tom rozdíly mezi jednotlivými státy - naše reakce proto musí být stejně rychlá a musí být společná,“ poukázal s tím, že drogový byznys nezná hranice, a je propojen s dalšími formami organizovaného zločinu.
Česká zkušenost podle něj ukazuje, že stát musí být velmi aktivní.
V Česku se letos uskutečnila rozsáhlá kontrolní akce s názvem Korund, na které se podílely všechny bezpečnostní složky státu – policie, hasiči a celní správy, a také Česká obchodní inspekce, Česká potravinářská a zemědělská inspekce i hygienické stanice.
Podle Metnara kriminalisté z českého trhu dostali zboží a výrobní technologie za více než 300 milionů korun.
„Provedli jsme kontrolu 985 provozoven a v 618 z nich, to znamená v 63 procentech, jsme ve spolupráci s některým z příslušných kontrolních orgánů zjistili nějaká pochybení, na policii je pak zejména vyvozování trestní odpovědnosti,“ upřesnil Vondrášek.
V rámci operace bylo zajištěno téměř půl milionu kusů produktů.
„Především květů z technického konopí, mnohdy obohacených o syntetické kanabinoidy, předbalených jointů, vaporizérů a potravin. Dále téměř tři tuny hašiše, 1274 kilogramů kratomu a u téměř 18 tisíc produktů bylo nařízeno stažení z trhu a jejich likvidace. U výrobců bylo zajištěno téměř 12 tun sušiny, nízkopotentního konopí, 23 kilo syntetických kanabinoidů a 12,5 tisíce litrů a čtvrt tuny různých chemických látek v připravených výrobě,“ vypočetl policejní ředitel.
Metnar uvedl, že výsledky operace Korund ukázaly rozsah problému i slabá místa systému a na základě návrhů kriminalistů došlo na legislativní opatření, která postupně realizují.
„Podstatou naší práce je každodenní mezinárodní, policejní a zejména justiční spolupráce, protože my nemáme problém se dorozumět se napříč světem, ale máme problém zajistit důkazy tak, abychom obstáli v řízení před soudem,“ potvrdil Frydrych.
Se špičkami Interpolu spolupracoval i slavný rada Vaňásek
Nedovolený obchod s omamnými jedy, tímhle problémem se zabývala v říjnu 1932 v Římě na IX. zasedání Mezinárodně kriminálně policejní komise. Nepřehlédnutelnou roli v nejen tehdy sehrál vládní rada Josef Vaňásek.
Legendární kriminalista ze IV., bezpečnostního, oddělení pražského policejního ředitelství, jež se stal předlohou seriálového a knižního rady Vacátka. Drogy představovaly jedno z klíčových témat policejního setkání v italské metropoli.
Římská konference řešila mj. také moderní formy pašování narkotik, jež fungují dodnes. „Doprava omamných jedů letadly skýtá veliké výhody pro tento nedovolený obchod,“ upozorňovali již tehdy kriminalisté.
Na mezinárodní policejní scéně rada Vaňásek představoval zkušeného harcovníka. Premiérově vyjel v červnu 1925 na západ Německa do Karlsruhe na technickou policejní expozici. Přivezl si odsud podle dokumentů z Archivu bezpečnostních složek řadu podnětů pro modernizaci pražské policie.
„Žádoucí je zavedení jiskrové stanice u policejního ředitelství v Praze a přijímacích stanic u všech komisařství a kontrolních stanic pohraničních,“ apeloval například na kvalitnější komunikační systém. Podobně žádal větší motorizaci policie anebo předchůdce pultu centrální ostrahy.
Tedy napojení bezpečnostního systému například bank na policejní komisařství. Ve Vídni v roce 1930 jednali policisté, mezi nimž nechyběl Vaňásek, mj. o vydávání zločinců, odesílání zatykačů potírání padělání cenných papírů či dočasném zapůjčování vězňů.
Londýn v červnu 1937 představoval poslední konferenci, jíž se vládní rada Josef Vaňásek zúčastnil. Také v Anglii kriminalisté jednali o potírání obchodu s narkotiky, stíhání uprchlých zločinců anebo paděláním pasů.
„V Praze neplatí tytéž vztahy mezi policistou a občanem, jako Londýně,“ všiml si v článku pro Národní listy. Na podzim 1937 oslavil vládní rada Josef Vaňásek 60 narozeniny a 33 rok ve službě. Stres, zápal plic a další zdravotní komplikace si vynutily na začátku roku 1938 hospitalizaci.
Zemřel 8. února 1938, pochován byl na hřbitově na Malvazinkách.
Kratom až od 21 let
Změny v zákoně policisté oceňují. „Pokud jde o kategorii psychomodulačních látek, do kterých byl zařazen kratom a extra kratom, byli jsme názoru, že je potřeba zpřísnit. Když bude náš návrh schválen - nechci předbíhat, tak by znamenal prodej kratomu od 21 let, a to pouze v licencovaných obchodech, zákaz internetového prodeje této látky a konečně možnost územních samospráv na svém teritoriu buď omezit prodej nebo ho dokonce zakázat,“ popsal policejní ředitel.
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Další změnou, na kterou čekají a ministerstvo zdravotnictví na ní prý již pracuje, je skupinová definice syntetických kanabinoidů. „My nemůžeme být pořád o krok pozadu za výrobci, potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti nim od okamžiku, kdy se dostanou na naše území,“ vysvětlil Vondrášek.
Třetí významnou změnou je podle jeho slov převod vybraných omamných a psychotropních látek ze zařazených do takzvaných zakázaných.
„Opět jsme ve shodě s ministerstvem zdravotnictví a v diskuzi je otázka technického, chcete-li nízkopotentního konopí, kde v naší republice je přípustná účinná látka o objemu jednoho procenta, ve většině evropských zemích to je ovšem méně,“ poukázal.
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Na probíhající konferenci si státy mají vyměnit své zkušenosti, sdílet si trendy v podobě obchodních tras, finančních toků, v oblasti nových psychoaktivních látek, jejich online prodeji, a seznámit se s národními přístupy v okolních státech, vzájemně se inspirovat a navázat osobní kontakty.
„Jsem si jistý, že v rámci těchto tří dnů dojde k dohodě mezi různými zástupci na konkrétních věcech, které předcházejí standardní mezinárodní justiční spolupráci,“ uzavřel Vondrášek.