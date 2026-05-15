Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ceny bydlení v Praze jsou neúnosné. Třetina obyvatel zvažuje odchod, zejména mladí

Jan Bohata
  7:00
Pro značnou část Pražanů je koupě či pronájem bytu, který by se jim líbil, nesplnitelnou misí. Třetina z nich v příštích letech uvažuje o stěhování, většinou jde o mladší ročníky. Dostupné bydlení v metropoli totiž představuje dlouhodobě zásadní problém, jak ukazují aktuální data analýzy Kvalita života očima Pražanů 2017–2024. Dokument představil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Šetření probíhá každé dva roky a na velkém vzorku obyvatel metropole, jeho výsledky proto můžeme zobecnit a ukázat, jak se názory Pražanů proměňují v čase,“ vysvětlil Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Průměrná cena za nový byt stále stoupá, tlak zvyšuje i nejistá politická situace

Praha je v mnoha ohledech výjimečná a její obyvatelé to výrazně pociťují. „Mírně klesl podíl lidí, kteří hodnotí svůj život pozitivně. Období poznamenaly pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu i prudký růst cen energií,“ uvedl ke studii mluvčí IPR Matěj Hutník.

Téměř dvě třetiny obyvatel hlavního města jsou s životem spokojeny, 16 procent zastává výrazně opačný názor. Tento podíl v posledních letech mírně roste.

Kvalita života v metropoli očima Pražanů

  • 29 % Pražanů plánuje v příštích pěti letech stěhování
  • 7 % Pražanů považuje koupi preferované nemovitosti za reálnou
  • 18 % Pražanů považuje pronájem preferované nemovitosti za reálný
  • 61 % Pražanů se v noci cítí bezpečně
  • 75 % Pražanů je spokojeno s pracovními příležitostmi
  • 23. místo z 83 měst v Evropě ve spokojenosti s finanční situací domácností
  • 55. místo v Evropě v dostupnosti bydlení

Pražany ze všeho nejvíc pálí otázka dostupnosti bydlení. „Data ukazují výraznou bariéru mezi tím, co si lidé přejí, a tím, co je pro ně reálně dostupné,“ uvedla Zdeňka Havlová, vedoucí Kanceláře analýz města z IPR.

Koupit si vysněný byt v metropoli? Pouhých sedm procent dotázaných uvedlo, že je to pro ně reálné. Podobně obtížně dostupný je pro Pražany pronájem bytu, který by preferovali. To vše zvyšuje tlak na migraci.

Domácnosti nestačí s dechem

Podle dat se v příštích pěti letech plánuje stěhovat třetina lidí, přičemž tyto plány jsou silně ovlivněny věkem. Změnit adresu chtějí především mladší ročníky. Preferovaný bývá okraj města či střední Čechy, které podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za loňský rok zaznamenaly největší přírůstek ze všech krajů. Zejména rostlo Říčansko, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Slánsko a Nymbursko.

Drahá výjimečnost. Pražané vydělávají víc, platí za to ale stresem i vysokými cenami

Žít v novém rodinném domě představuje podle studie IPR velký, ale obtížně realizovatelný sen – nejen kvůli nákladům, ale i proto, že rodinné domy tvoří jen menší část rezidenční výstavby v Praze.

Reality iDNES.cz

Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

Nespokojenost s dostupným bydlením je znát také z porovnání s velkými evropskými městy, kde Praha spadla na 55. místo. Poslední příčku zaujala Ženeva, kde finanční dostupnost bydlení uspokojuje jen osm procent populace. Naopak nejvíce spokojeni jsou obyvatelé finského Oulu nebo dánského Aalborgu.

„Z výsledků výzkumu je jasné, že obyvatelé od města v oblasti bydlení očekávají aktivnější roli,“ uvedl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj. Pražská developerská společnost (PDS) aktuálně plánuje výstavbu přibližně osmi tisíc bytů. Zhruba dvě tisícovky už jsou v různých fázích přípravy.

Ceny nemovitostí v Praze nadále porostou. Začnou se však měnit trendy bydlení

Realitní trh letos na jaře podle odborníků mění trendy. „Menší nabídka a rychle rostoucí ceny už nereflektují možnosti běžných domácností. Trh se dělí na dvě části: prémiovější segment, kde ceny rostou, a naopak nemovitosti, u kterých majitelé musí ze svých nároků výrazně slevit,“ popsal nynější situaci Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny EHS.

Auta v zácpách

Obavu mají lidé podle studie z nedostačujících kapacit škol, především základních a mateřských. Spokojenost s kapacitami klesla na 62 procent – oproti roku 2017 jde o propad o 12 procentních bodů. Široká škála pracovního uplatnění, nabídka vzdělání, solidní mzdy a kvalitní hromadná doprava naopak patří k pozitivům života ve velkoměstě nad Vltavou.

Veřejnou dopravu denně využívá polovina občanů velkoměsta a další čtvrtina ji kombinuje s autem nebo kolem. Autem nebo motocyklem jezdí denně zhruba pětina lidí. Oproti pandemickým letům podíl cest autem klesá.

Zahrádku v Praze neseženete. Zájemci se přeplácejí, až to hraničí s vydíráním

„Spokojenost s automobilovou dopravou je nízká kvůli častým zácpám, nedostatku parkování v místě bydliště i špatnému technickému stavu silnic,“ vysvětluje analýza IPR. Pražané se také profilují jako nedůvěřiví: svým spoluobčanům nedůvěřuje více než polovina populace velkoměsta.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Ceny bydlení v Praze jsou neúnosné. Třetina obyvatel zvažuje odchod, zejména mladí

ilustrační snímek

Pro značnou část Pražanů je koupě či pronájem bytu, který by se jim líbil, nesplnitelnou misí. Třetina z nich v příštích letech uvažuje o stěhování, většinou jde o mladší ročníky. Dostupné bydlení v...

15. května 2026

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

14. května 2026  17:52,  aktualizováno  15. 5. 6:38

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  15:58,  aktualizováno  17:12

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

14. května 2026  16:05,  aktualizováno  16:22

Podvodník zneužíval vkladomaty, přišel si téměř na milion. Hrozí mu osm let

Inteligentní bankomaty umí peníze nejen vydávat, ale i přijímat a vkládat na...

Téměř milion korun získal v uplynulých dvou měsících podle pražské policie dvaačtyřicetiletý muž, který zneužíval služeb vkladových bankomatů. Nyní je ve vazbě a za padělání a pozměnění peněz a...

14. května 2026  16:01

Nick Cave, Sting či Tom Odell. Festival Metronome Prague láká na hvězdy

Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Hudební festival Metronome Prague nabídne ve dnech 19. až 21. června v Letňanech na třech scénách desítky vystupujících. Hlavními taháky budou Nick Cave and the Bad Seeds, Sting či písničkář Tom...

14. května 2026  14:25

Únětický pivovar slaví 15 let, připravil výroční speciál i bohatý program

Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)

Vyhlášený Únětický pivovar slaví 15 let od uvaření první várky. K výročním oslavám si pro návštěvníky připravil vedle tradičního naražení sudu i program plný kulturních a soutěžních akcí. Závěr...

14. května 2026  14:06

Ženu unesli, věznili a drsně zastrašovali. Členové gangu dostali až pět let

Městský soud v Praze

Skupině pěti lidí, která podle obžaloby loni v dubnu unesla ženu, pražský městský soud uložil tresty od podmínky do pěti let vězení. Obžalovaní podle státního zástupce po ženě požadovali zpět peníze...

14. května 2026  11:28

Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?

Bez fanoušků, ale s titulem. Fotbalisté Slavie slaví ligový triumf v sezoně...

Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...

14. května 2026  11:05

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

14. května 2026  10:59

Nový pražský vodohospodářský systém funguje s pomocí AI, pomůže i při povodních

Tisková konference k otevření vodárenského dispečinku, ze kterého bude řízena...

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) úspěšně spustily SWiM NG. Jedná se o moderní systém, který zahrnuje hlubší využití dat a pokročilých algoritmů při řízení vodárenské infrastruktury v hlavním...

14. května 2026  10:42

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

14. května 2026  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.