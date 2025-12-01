Srážka kamionu a nákladního auta na Spořilově, jeden z řidičů skončil v nemocnici

K nehodě nákladního vozu a kamionu došlo podle mluvčího pražské policie Jana Daňka kolem půl druhé odpoledne. Situace vznikla v důsledku nedodržení vzdálenosti a došlo tak k nárazu do zadní části jednoho z vozidel.
U havárie zasahovali také hasiči, kteří provedli zasypání uniklých kapalin, konkrétně chladicí. Jednoho z řidičů hasiči vyprostili a následně předali do péče záchranářů.
„V současné chvíli můžeme potvrdit jednoho zraněného, který byl preventivně převezen do nemocnice,“ uvedl redakci iDNES.cz mluvčí záchranné služby Karel Kirs. Závažnost zranění podle Kirse lékaři na traumatologii teprve upřesňují.
