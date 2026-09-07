Prázdniny bývají pro silničáře nejvhodnější částí roku. Z Prahy odjíždí část obyvatel, provoz slábne a město může pustit do ulic opravy, které by během školního roku způsobily ještě větší komplikace.
Letošní léto ale ukázalo i druhou stránku takové strategie. Na několika hlavních tazích se velké stavební akce časově překryly. Řidiči naráželi na omezení na severovýchodě města, na Smíchově i v centru a hledání objízdné trasy často znamenalo přesun na jinou vytíženou komunikaci.
Nejviditelnější byla rekonstrukce Kbelské. K ní se přidala rozsáhlá oprava Plzeňské, práce na magistrále u hlavního nádraží nebo další dopravní stavby.
Za současný harmonogram odpovídá náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Agendu převzal loni v prosinci od stranického kolegy Zdeňka Hřiba, který po zvolení poslancem odešel z vedení města. Piráti tak mají dopravu na magistrátu přímo v gesci od roku 2023. Před Hřibem ji v letech 2018 až 2023 řídil Adam Scheinherr z Prahy Sobě.
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Kbelská se brzy opět rozkope, rekonstrukce čeká i další klíčové komunikace
Kbelská se na šest týdnů zúžila
Největší letošní silniční rekonstrukce začala 2. července na Kbelské ulici. Téměř tříkilometrový úsek mezi Cínoveckou a Novopackou se zúžil ze dvou jízdních pruhů na jeden v každém směru.
Nešlo přitom o okrajovou městskou silnici. Kbelská spojuje dálnice D8, D10 a D11 a supluje chybějící část Pražského okruhu. Denně po ní projedou desítky tisíc vozidel včetně velkého množství kamionů.
Město proto dopravní komplikace očekávalo dopředu. Technická správa komunikací připravila systém, který sama označovala jako „virtuální tunel“. Některé nájezdy a sjezdy uzavřela, upravila světelné křižovatky v okolí a připravila opatření pro veřejnou dopravu.
Zakázku za zhruba 580 milionů korun s DPH Beránek i TSK opravu hájili špatným stavem komunikace a tím, že další odklad by její stav pouze zhoršoval.
Na Smíchově se zavřela Plzeňská
Ve stejné době pokračovala rozsáhlá rekonstrukce na druhé straně města. Plzeňská ulice, jedna z hlavních spojnic centra se západem Prahy, byla letos několik měsíců výrazně omezená a v části trasy pro automobilovou dopravu úplně uzavřená. Práce navázaly na první etapu z předchozího roku.
Letos se opravovaly inženýrské sítě i samotná komunikace a od jara byla doprava v části Plzeňské převedena na okolní ulice. Plný provoz se podařilo obnovit na konci srpna.
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Plzeňská je po rekonstrukci hotová, veškerá omezení se po měsících práce ruší
Právě rozsah uzavírky vyvolal spor mezi magistrátem a Prahou 5. Vedení městské části už před jejím zahájením žádalo, aby se práce více rozložily a mimo hlavní prázdniny zůstal zachovaný alespoň jeden jízdní pruh. Praha 5 argumentovala tím, že úplné uzavření jedné z hlavních tepen přes Smíchov příliš zatíží okolní komunikace.
Magistrát naopak prosazoval soustředění prací do kratšího období, aby se rekonstrukce zbytečně neprotahovala do dalších stavebních sezon.
Další práce začaly v červenci u hlavního nádraží. Správa železnic tam opravuje strop odbavovací haly a izolaci pod magistrálou, která vede přímo nad ní. Samotná rekonstrukce potrvá až do roku 2028, omezení automobilové dopravy na magistrále má ale trvat přibližně čtyři měsíce. V každém směru zůstaly zachované dva jízdní pruhy.
Právě souběh několika významných staveb se stal jedním z hlavních argumentů kritiků vedení města. Podle nich Praha jednotlivé investice sice potřebuje, problémem je ale jejich načasování a koordinace.
Magistrát namítá, že velkou část staveb není možné jednoduše přesunout. Do plánování vstupuje stav komunikací, návaznost jednotlivých investic, práce městských firem i projekty jiných investorů.
Do rozkopané Prahy přišel návrh omezit auta v centru
Napětí kolem dopravy ještě zvýšil Beránkův jarní návrh omezit během prázdnin vjezd automobilů do části historického centra. Náměstek argumentoval především tranzitní dopravou, která podle něj zbytečně zatěžuje centrum a zdržuje tramvaje. Návrh ale narazil na odpor řady městských částí.
Proti se postavila také Praha 1, které se měl záměr bezprostředně týkat. Její radní pro dopravu Vojtěch Ryvola návrh označil za „dopravní sebevraždu“. Kritici upozorňovali především na to, že další omezení přichází ve chvíli, kdy jsou kvůli opravám zatížené i další části města. Návrh nakonec podporu nezískal.
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Dopravní sebevražda. Návrh piráta a radního Beránka cupuje už i Praha 1
Pro Beránka šlo zároveň o politicky citlivé téma. Do vedení pražské dopravy nastoupil necelý rok před komunálními volbami a prakticky okamžitě převzal nejen velké dlouhodobé investice, ale také harmonogram oprav připravovaných ještě za jeho předchůdce.
Piráti hájí investice, kritici chtějí lepší koordinaci
Spor se tak nevede o to, zda Praha potřebuje opravovat silnice, mosty a další infrastrukturu. Liší se především pohled na to, zda město dokáže jednotlivé stavby dostatečně sladit. Piráti argumentují tím, že Praha dohání investiční dluh předchozích desetiletí a že rozsáhlé rekonstrukce není možné uskutečnit bez dopravních omezení.
Odkládání oprav by podle nich problém pouze přesunulo do dalších let a v některých případech také prodražilo.
Kritika ale zaznívá z opozice i z městských částí. Ty požadují především větší předvídatelnost, lepší koordinaci jednotlivých investorů a takové rozložení staveb, aby se hlavní objízdné trasy neomezovaly ve stejnou dobu. Pražské ANO, které do podzimních voleb nově vede Jan Hušbauer, chce právě dopravu využít jako jedno z hlavních témat kampaně.
Původně měl být jeho lídrem Ondřej Prokop, ten ale v červnu oznámil konec ve všech politických funkcích a z voleb odstoupil.
Letošní prázdniny tak budou pro pražskou koalici i opozici jedním z argumentů před říjnovými komunálními volbami. Piráty vede do voleb ekonomka Tereza Nislerová. Současný náměstek pro dopravu Jaromír Beránek je na třetím místě kandidátky, Zdeněk Hřib kandiduje z desátého.
Doprava přitom pro Piráty není okrajovou agendou. Hřib ji řídil od nástupu současné koalice v roce 2023 do loňského prosince a Beránek na jeho práci navázal. Oba tak budou před voliči obhajovat nejen jednotlivé projekty, ale také způsob, jakým Praha velké opravy plánuje a koordinuje.
Letošní léto jim k tomu dalo velmi konkrétní téma: kolik staveb může město pustit současně, aby opravy ještě zrychlovaly modernizaci Prahy, a kdy už jejich souběh začíná komplikovat každodenní provoz víc, než je nutné.