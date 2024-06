Zúžená magistrála i neprůjezdná Praha 7. Metropoli přes léto obsadí silničáři

Jedno z největších dopravních omezení čeká od soboty na automobilisty na Severojižní magistrále, konkrétně na konci Wilsonovy ulice před Národním muzeem. Naplno totiž začíná proměna Václavského náměstí, která zahrnuje i stavbu tramvajové trati, která bude do tří let magistrálu křížit.

Zúžení na dva jízdní pruhy je zde nutné kvůli opravě stropní desky vestibulu stanice metra Muzeum. „Strop je ještě původní, tedy z roku 1972,“ sděluje Jan Šurovský, člen představenstva dopravního podniku (DPP) a technický ředitel DPP – Povrch.

Práce se budou postupně posouvat po celém úseku magistrály před Národním muzeem. Minimální dva pruhy by zde ale měly být zachovány po celou dobu stavebních prací.

Komplikace na východě metropole

Po celé léto bude také pokračovat poslední fáze oprav Barrandovského mostu, která měla skončit spolu s letními prázdninami. Ukázalo se však, že most je v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, a opravy jsou tak náročnější.

„Stále se zdá, že se podaří most opravit ještě tento rok, přestože dojde k prodlení,“ říká náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Omezení jsou stále stejná jako od března. V obou směrech zůstávají zachované tři pruhy ze čtyř a i nadále je uzavřena nájezdová rampa ze Strakonické.

Velké komplikace na východě Prahy způsobí rekonstrukce Průmyslové ulice v úseku mezi ulicemi Tiskařská a U Stavoservisu ve směru na Hostivař. „V úseku projede v pracovní den až 53 tisíc vozidel včetně tranzitní nákladní dopravy. Komunikaci to proto řadí nejen mezi jednu z nejvytíženějších v metropoli, ale částečně supluje i nedostavěný vnější okruh,“ upozorňuje mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Hlavní práce zde budou probíhat od soboty až do konce prázdnin.

Neprůjezdná Praha 7

Nedobytnou dopravní pevností, do které je těžké vjet i vyjet, se od soboty stává Praha 7. Začíná totiž kompletní uzavírka ulice Dukelských hrdinů. Spolu s ní ale už je uzavřena ulice Bubenská, a to do konce července, a směrem z Letenského náměstí není až do konce října možné projet Korunovační ulicí.

„Pro naši městskou část je to jedna z nejnáročnějších stavebních sezon od doby výstavby metra,“ hodnotí dopad staveb místostarosta Prahy 7 pro dopravu Pavel Zelenka (Praha 7 sobě).

Více než dva roky potrvají opravy Peroutkovy ulice v Praze 5, které plánují silničáři zahájit 9. července. Rekonstrukcí by měla projít v celé délce, přičemž kompletně hotovo by mělo být až v srpnu 2026.

„V letošním roce opravíme úsek mezi Waltrovkou a Farkání, tedy od ulice Barvitiova po ulici Od Vysoké,“ informuje Lišková s tím, že v tomto úseku bude ulice kompletně uzavřena nejspíše až do 20. prosince.

Hned na dvou místech se lidé musí připravit také na omezení před vjezdy do tunelů. Od soboty je zúžena Dobříšská ulice před tunelem Mrázovka ze tří pruhů na dva, přičemž TSK má v plánu práce dokončit do 19. září. Od poloviny července pak řidičům ubude pruh také na konci Patočkovy ulice před vjezdem do Blanky.

S komplikacemi budou muset lidé počítat také v deváté městské části, kde 8. července započne rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Sokolovské s Českomoravskou, která potrvá do konce listopadu. Zužovat se zde silnice budou postupně po etapách.

Silničáři budou přes léto pracovat na více než 30 místech. Jejich kompletní seznam spolu s popisem rozsahu a dopravních opatření je dostupný na webu opravujeme.to.