Policie v Praze se zaměřuje na neukázněné chodce. Pravidla ignorují i cyklisté a kurýři

  12:01
Policisté v Praze se ve čtvrtek a v pátek zaměřují při bezpečnostní akci na nehody, v nichž figurují chodci. Počet takových nehod stále roste, řekl ve čtvrtek novinářům mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Na akci se podílí asi třicítka policistů z dopravní služby, pražské policie a z policejního prezidia, hlídkovat budou ráno a odpoledne na různých místech v hlavním městě.

„Jedním z důvodů této dopravně bezpečnostní akce je fakt, že za poslední dobu vzrůstá počet dopravních nehod za účasti chodců,“ řekl Rybanský. Za první čtvrtletí letošního roku se podle něj stalo 135 takových nehod, chodci je zavinili v 69 případech. Při nehodách zemřel jeden člověk, 17 bylo těžce zraněných, 105 lehce zraněných.

„To znamená, že vlastně skoro každá nehoda za účasti chodců má nějaké zranění,“ řekl Rybanský. Loni se za první čtvrtletí stalo 114 nehod s účastí chodce, ti byli viníky ve 43 případech.

Ve čtvrtek ráno policisté hlídali vytížený přechod u nákupního centra Eden.

„Kolegové z oddělení řízení dopravy se zaměřují zejména na chodce, kteří chodí na červenou nebo chodí mimo přechody, dále na cyklisty, kteří jezdí po chodníku a nevyužívají cyklopruhy, a dále samozřejmě na řidiče motorových vozidel, kteří by měli dbát náležité opatrnosti při odbočování a dávat přednost chodcům na přechodu,“ popsal vedoucí služby dohledu nad silničním provozem Martin Hlaváček.

Pokuty až 1 500 Kč

Rizikovou skupinou jsou podle něj i řidiči rozvážkových služeb, kteří jezdí často na elektrokoloběžkách či elektrokolech a nedodržují pravidla. Už během první hodiny přistihli policisté několik lidí při přecházení na červenou nebo jízdě na kole na chodníku, některým z nich uložili pokuty. Za přecházení na červenou hrozí lidem pokuta až 1 500 korun.

Místa, kde se střetává více druhů dopravy, jako je právě přechod ve Vršovicích, jsou podle Hlaváčka nejrizikovější.

„Nejhorší místa jsou ty, kde se nám střetávají všechny druhy dopravy - chodci, cyklisté, automobilová doprava a tramvajový provoz,“ doplnil Hlaváček. Podle jeho zkušeností se chování chodců spíše horší.

„Střetů je více. Může to být také následkem toho, že chodci jsou neopatrní, často mají v uších sluchátka a přecházejí místa, kde nemají,“ uvedl Hlaváček.

V celé ČR se loni stalo podle statistik dopravní policie 2 816 nehod s účastí chodce, chodci zavinili 890 z nich. Zemřelo 70 chodců.

Policisté v Praze se ve čtvrtek a v pátek zaměří při bezpečnostní akci na nehody, v nichž figurují chodci. (23. dubna 2026)
