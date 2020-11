Spor o zákaz vjezdu do pruhů pro MHD nalomil i pražskou koalici. Neprošel

Dopravní špička se rozprostřela na celý den a je potřeba na silnicích více preferovat městskou hromadnou dopravu. S tímto odůvodněním usiluje Ropid, organizátor hromadné dopravy v Praze, o zrušení výjimek v zákazu vjezdu do pruhů vyhrazených MHD, složkám integrovaného záchranného systému a taxikářům.



Zákaz vjezdu nyní platí pouze v určitých časech, většinou během dopolední a odpolední špičky v pracovní den. Mimo hodiny uvedené na doplňkových tabulkách a o víkendu je vjezd do vyhrazených pruhů povolen.



Opatření, které podporuje také dopravní podnik a část magistrátní koalice, však mělo tyto tabulky odstranit a tím zavést celodenní zákaz.

Na čtvrtečním jednání zastupitelstva vyvolal záměr zakázat vjezd do vyhrazených pruhů na 24 hodin denně bouřlivou diskusi. Část zastupitelů plošný zákaz kritizovala, a to včetně zástupců koaličních Spojených sil pro Prahu.

„Není důvod, proč by vyhrazené jízdní pruhy ve všední dny mimo špičku a o víkendech nemohli využívat řidiči individuální automobilové dopravy,“ uvedl například koaliční zastupitel Jiří Koubek (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).



Zastupitelé Spojených sil nakonec s hlasy opozice prosadili, že se opatření zavádějící plošný zákaz nezavede a o režimu na konkrétních vyhrazených pruzích se bude rozhodovat jednotlivě.

Kolony už jsou i v poledne

Plošné opatření prosazoval Ropid také proto, aby se sjednotila pravidla. Náměstek ředitele organizace Ropid Martin Šubrt uvedl, že výjimky jsou už teď zrušené na dvou třetinách vyhrazených pruhů. „Nejvíce dochází k porušování zákazu vjezdu právě tam, kde jsou pruhy nějak časově omezeny,“ řekl Šubrt.



Navíc podle Ropidu současné nastavení špiček už neodpovídá skutečnosti a kolony vznikají i kolem poledne nebo v neděli odpoledne. „Zrušením časového omezení můžeme dělat mnohem víc opatření chránících chodce, například přechody s oddělenými ostrůvky,“ doplnil mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Podle náměstka pro oblast dopravy Adama Scheinherra (Praha sobě) jsou tabulky vymezující platnost „buspruhů“ nepřehledné a řidiči stejně nevědí, kdy zákaz platí. Plošný zákaz by podle něj mohl zlepšit i podmínky pro složky IZS.



Například hasiči si vyhrazené pruhy chválí. „Pro nás je to velké plus. Pruhy jsou na místech, kde je předpoklad kolon. Znamená to pro nás tedy lehčí průjezd tímto místem. Vhodnost zákazu průjezdu těmito pruhy i v nočních hodinách ale nemůžeme jako hasiči hodnotit. Je to na rozhodnutí magistrátu,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Plošný zákaz jízdy ve vyhrazených pruzích by uvítal také dopravní podnik (DPP). „Za nejdůležitější považujeme zajištění volné cesty pro prostředky MHD ve všech provozních obdobích. Stále častěji dochází ke komplikacím s průjezdností i v období mimo přepravní špičky, typickým příkladem jsou časté regulace provozu v silničních tunelových komplexech,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Někteří zastupitelé ovšem na čtvrtečním jednání poukazovali na to, že zákaz vjezdu například v nočních hodinách nedává smysl, když se netvoří kolony, které by MHD či složky IZS brzdily.



Část politiků vnímala zvažovaný krok dokonce jako upírání práv řidičům. „Abychom měli vyhrazené pruhy přes noc, kdy v Praze doprava není taková jako přes den, to je přímo braní si automobilistů za rukojmí,“ upozorňoval koaliční zastupitel Jan Wolf (Spojené síly pro Prahu/KDU-ČSL).

„Neexistují žádná relevantní data, která by dokazovala, proč by řidiči nemohli využívat vyhrazené jízdní pruhy mimo špičku, o půlnoci nebo třeba o víkendech. Jediný efekt, který toto opatření bude mít, bude zbytečné zhuštění provozu. Proti tomuto opatření se vyjádřila i dopravní policie. Řekněme si to na rovinu, je to jen nesmyslná buzerace pražských řidičů,“ dodal zastupitel Ondřej Martan (ODS).



Co je horší, smog, nebo covid?

Několikahodinová diskuse sklouzla až k tomu, že zastupitelé v rámci probíraného bodu debatovali i o tom, zda je rizikovější, když jede Pražan MHD, kde se může nakazit koronavirem, nebo když jede autem a vypouští zplodiny do ovzduší.



Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS) se zase předháněli v tom, kdo se více orientuje v medicínských odborných studiích.

Nakonec zastupitelé prosadili návrh opozičního zastupitele Zdeňka Zajíčka (ODS), jímž se vrací opatření na vyhrazených pruzích do původního stavu a celodenní zákazy se mají posuzovat jednotlivě ve vybraných lokalitách po rozhodnutí zastupitelstva.