Praha dokončila rekonstrukci burzy v Holešovické tržnici za 250 milionů

Stavebníci odstranili všechny novodobé vestavby, vyměnili rozvody, podlahy, restaurátoři obnovili výzdobu. Práce, které měly trvat původně dva roky, se protáhly na čtyři. Náklady na opravu činily 250 milionů korun včetně DPH. Původní rozpočet byl zhruba 200 milionů korun.
„Objekt má vysoký stupeň památkové ochrany. Památkáři trvali na dodržení původních technologií. Například u zlacení bylo zlaceno plátkovým zlatem, není to jen zlatá barva,“ uvedl Tomáš Jílek, ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy, která dělala na stavbě dozor. Zmínil, že kolem schodišť do salonků zase s památkáři řešili, zda se mohou použít náhražky dřeva. Stavebníci také vybourali řadu příček a novodobých vestaveb.
Rekonstrukce začala v roce 2022 a hotová byla původně v létě 2025. Objevily se však problémy s vlhkostí v suterénu, který bylo nutné vysušit a odvlhčit. Voda se do budovy dostává podle Jílka kvůli tomu, že chodníky mezi halami jsou o půl metru výše, než byly v době, kdy byla burza postavena. „Ještě se plánuje úprava venkovního prostoru, což by mělo také pomoci od vlhkosti,“ dodal Jílek.
Soutěž na nájemce burzy vyhlásil magistrát při rekonstrukci. „Jejich požadavky (vítěze) na uspořádání se promítly do stavby, byl to jeden z důvodů, proč se délka stavby trochu natáhla. Uprostřed místnosti bude například bar, s čímž se původně nepočítalo,“ uvedl pražský radní Adam Zábranský (Piráti).
Burza zatím není zkolaudována. Nájemce, kterým je firma Zátiší group, ji vybavuje gastronomickým zařízením. „Budova bude kolaudována na restauraci, což lze až ve chvíli, kdy budou technologie nainstalované,“ řekl Zábranský.
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Bývalá burza masa v Holešovicích se během dvou let promění v multifunkční sál
Budovu burzy tvoří velký sál s bočními prostory oddělenými sloupy. V jednom bude umístěna kuchyně s pekárnou a grily, ve druhém stoly pro hosty. Uprostřed sálu bude stát hlavní bar a vedle něho dva tanky na pivo. „Restaurace bude založena na ohni, mase, kouři a pivu. Budeme mít svou udírnu, otevřený gril s ohněm a velikou stařírnu masa,“ popsal provozní manažer restaurace Vojtěch Demeter.
Restaurace včetně venkovní zahrady bude mít prostor pro zhruba 500 hostů, přičemž venkovního posezení bude větší než vnitřní.
Novorenesanční objekt bývalé jateční burzy je nemovitou kulturní památkou. Vnitřní sál je bohatě zdoben štuky a malbami. Před rekonstrukcí byla budova dlouhodobě uzavřena kvůli špatnému stavu. Měla problémy se statikou, v dřevěných konstrukcích byly dřevokazné houby.
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Hala po nevěstinci v Holešovické tržnici se promění. Naposledy nahlédněte dovnitř
Areál Holešovické tržnice vznikl v letech 1893 až 1895 podle návrhu architekta Josefa Srdínka pro Ústřední jatka královského města Prahy. Svému účelu sloužil do roku 1983, kdy byl přebudován na tržnici. Od roku 1993 je areál chráněn jako kulturní památka.
V roce 2022 převzala správu městská firma Výstaviště Praha. Do areálu investuje desítky milionů korun ročně. Letos připravuje mimo jiné kompletní rekonstrukci hal 2, 24, 26 a 35. Za přípravné práce zaplatí přibližně 56 milionů korun. Chystá se také kompletní obnova rozvodů inženýrských sítí v areálu Holešovické tržnice. Do tržnice loni zamířilo 2,99 milionu osob, z toho 1,73 milionu návštěv trvalo 20 minut nebo déle.