Praha dokončila opravy vyhořelého domu pro zdravotně postižené, trvaly rok

Novinářům to sdělili pražský radní Jan Chabr (TOP 09) a starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09). Panelový dům se dvěma vchody vyhořel zhruba před rokem, požár si vyžádal jeden lidský život. Rekonstrukce začala letos v květnu. Dům patří hlavnímu městu.

„Po požáru bylo zapotřebí velmi rychle jednat, aby se ostatní obyvatelé mohli co nejrychleji vrátit do svých bytů. Zároveň bylo zřejmé, že dům musí projít modernizací, aby jeho obyvatelé byli co nejvíce v bezpečí a mohli se pohodlně pohybovat po domě s ohledem na to, že někteří z nich jsou tělesně postižení,“ uvedl Chabr.

Při opravě se proto měnily výtahy a strojovny. V obou částech domu vznikly chráněné únikové cesty a domy byly odděleny požárně odolnými kouřotěsnými dveřmi.



Součástí rekonstrukce jsou nové páteřní rozvody požární vody a požární vodovodní stoupačky. Vyměněny byly elektrické rozvody. V bytech byly instalovány akustické sirény a světelná signalizace.

Radnice vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům domu. „Na konto postupně doputovalo bezmála 284 tisíc korun. Z vybraných peněz jsme žadatelům nakoupili zdravotní pomůcky a vybavení domácnosti, zbylo i na hasicí přístroje a evakuační vozíky,“ sdělil Vondra.

Požár v domě s pečovatelskou službou vypukl loni v první polovině září, kdy začalo hořet v bytě v druhém patře. Evakuováno musela být asi devadesátka lidí včetně čtyř desítek vozíčkářů. Hasiči museli tehdy zachraňovat také asistenční psy a další zvířata. V domě tehdy nebyla požární signalizace ani osvětlení evakuačních tras.