Praha do ulic instalovala nová mlžítka, na území metropole jich je už padesát

„Pozorujeme mezi Pražany i návštěvníky hlavního města obrovský zájem o naše zařízení. V parném období jim opravdu přijdou vhod,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
„Před pěti lety jsme začínaly s necelou dvacítkou mlžítek. Od té doby jejich počet v ulicích neustále roste,“ dodal.
Mlžítka a osvěžítka dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, snížit prašnost a zvýšit vlhkost.
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Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit
Lidé se jimi mohou osvěžit například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pražském hradu, Pohořelci, Mariánském náměstí, Karlínském náměstí, v Řepích či Čakovicích.
Přehled lokalit, kde se mohou obyvatelé okamžitě zchladit, získat pitnou vodu zdarma nebo i jen nalézt příjemnější prostředí k trávení času v době vysokých teplot nabízí mapa Oazy Chladu .
Mlžítka se aktivují automaticky v předem stanoveném časovém intervalu za předpokladu, že okolní teplota přesáhne 23 stupňů Celsia. Osvěžítka jsou samoobslužná.
Provoz a monitoring mlžítek a osvěžítek zajišťuje digitální řídicí jednotka ovládaná prostřednictvím pevné radiové sítě PVK. Spotřeba vody činí přibližně 18 litrů za hodinu, do mlžicího zařízení proudí pitná voda přímo z vodovodního řadu.