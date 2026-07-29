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Praha do ulic instalovala nová mlžítka, na území metropole jich je už padesát

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  8:34
Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další vlna veder. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...
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Praha zaokrouhlila počet mlžítek a osvěžítek v ulicích na padesát. Od května přibyly další tři, a to ve čtvrté městské části.

„Pozorujeme mezi Pražany i návštěvníky hlavního města obrovský zájem o naše zařízení. V parném období jim opravdu přijdou vhod,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

„Před pěti lety jsme začínaly s necelou dvacítkou mlžítek. Od té doby jejich počet v ulicích neustále roste,“ dodal.

Mlžítka a osvěžítka dokážou pocitově snížit teplotu vzduchu, snížit prašnost a zvýšit vlhkost.

Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit

Lidé se jimi mohou osvěžit například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pražském hradu, Pohořelci, Mariánském náměstí, Karlínském náměstí, v Řepích či Čakovicích.

Přehled lokalit, kde se mohou obyvatelé okamžitě zchladit, získat pitnou vodu zdarma nebo i jen nalézt příjemnější prostředí k trávení času v době vysokých teplot nabízí mapa Oazy Chladu .

Praha spustila interaktivní mapu s místy, kde se lze v letních měsících zchladit.

Mlžítka se aktivují automaticky v předem stanoveném časovém intervalu za předpokladu, že okolní teplota přesáhne 23 stupňů Celsia. Osvěžítka jsou samoobslužná.

Provoz a monitoring mlžítek a osvěžítek zajišťuje digitální řídicí jednotka ovládaná prostřednictvím pevné radiové sítě PVK. Spotřeba vody činí přibližně 18 litrů za hodinu, do mlžicího zařízení proudí pitná voda přímo z vodovodního řadu.

Využíváte pražská mlžítka či osvěžítka?

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