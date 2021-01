Demografové uvádějí, že Praze se v letech 2009–2019 zvýšil počet dětí ve věku do 14 let o více než 55 tisíc a lidí ve věku 65 a více let přibližně o 50 tisíc. Naopak klesl počet obyvatel v kategorii 15–64 let, a to o více než 30 tisíc.



Zajímavé zabarvení dává mapě metropole takzvaný index stáří, neboli kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí ve věku 0–14 let. V roce 2019 nejnižší podíl dětí ve stáří do čtyř let statistici spočetli v Nebušicích.