Dělníci se nadýchali výparů barev a spadli do nádrže. Vytahovali je hasiči

„Na místo jsme posílali dohromady tři záchranářské posádky, lékaře, inspektora a náš speciální vůz Atego. Péči jsme poskytovali ještě třem osobám, kteří se snažili muže vyprostit a výparů se také lehce nadýchali. Těmto lidem jsme podali kyslík a dále byli už bez potíží a nebyl potřeba transport do nemocnice,“ sdělila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.



Oběma mužům z nádrže museli pomoci hasiči, kteří zasahovali v dýchacích maskách. Jednoho z nich záchranáři uvedli do umělého spánku, zajistili mu dýchací cesty a odvezli do Vinohradské nemocnice. Druhý dělník byl s úrazem hlavy a intoxikací z výparů odvezen taktéž do Vinohradské nemocnice.

„Nádrž byla odvětrána přetlakovou ventilací. Na žádost lékařů hasiči následně ještě asistovali při čištění kůže od barvy, kterou byli dělníci potřísněni,“uvedl tiskový mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.