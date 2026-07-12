„Hodně si cením toho, že se nám podařilo vybudovat solidní datové zázemí pro oblast kultury v Praze. Máme kvalitní informace o kulturní infrastruktuře, financování, kulturním chování i preferencích obyvatel,“ řekla ředitelka Kreativní Prahy Kristýna Kočová.
Právě analytická činnost přitom tvoří významnou část práce organizace, která Pražanům zůstávala doposud spíše skrytá. Během pěti let vybudovala rozsáhlou databázi informací o kulturním životě metropole, i díky tomu, že původně byla součástí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
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Nyní se specializuje na mapování kulturní infrastruktury a zjišťuje, jaké kulturní aktivity lidé skutečně využívají.
Díky tomu má podle Kočové město lepší přehled o tom, kde chybějí kulturní zařízení, jak se kulturní nabídka liší mezi jednotlivými částmi Prahy nebo kam má směřovat další podpora a investice.
„Praha jako zřizovatel financuje Kreativní Prahu ročně částkou kolem 10 milionů korun, další část financí si získávají sami například z evropských fondů,“ uvedl radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09).
Židle, stolky nebo analýzy
Jedním z nejvýznamnějších projektů je Kulturní mapa Prahy. Ta shromažďuje informace o kulturních institucích, organizacích i tvůrcích, pomáhá je vzájemně propojovat a usnadňuje vznik nových kulturních projektů i spoluprací.
Nejviditelnějším projektem, na který Pražané narazí při pouhé procházce městem, jsou židle a stolky. Ty dnes lidé najdou na více než 120 místech. Na první pohled jednoduchý městský mobiliář podle organizace pomáhá oživovat veřejný prostor a vytvářet místa pro setkávání sousedů, kulturní akce a odpočinek.
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„Dá se na ně dívat jako na nábytek ve veřejném prostoru, ale my se na ně raději díváme jako na 120 míst v Praze, tisíce zapojených organizátorů a desetitisíce příběhů, které se díky němu odehrají na místech, kde by člověk normálně jen prošel,“ popsala Kočová.
Organizace se zapojuje také do evropských projektů, které podporují herní průmysl, kreativní podnikání a inovace v kultuře. Kreativní Praha tak například spustila druhý ročník projektu Herní akcelerátor, jenž naváže na loňský pilotní ročník, věnovaný převážně studentům a jejich projektům.
„Vznikla potřeba vytvořit místo, které bude podporovat vzdělávání, rozvoj začínajících studií a pomůže studentům proměnit nápady ve skutečné projekty,“ popsal akci Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů.
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Letos je program otevřenější a mohli se přihlásit i začínající startupy nebo absolventi.
Do budoucna chystá Kreativní Praha výzkum kulturních preferencí Pražanů, především mladé generace, který má městu pomoci lépe porozumět tomu, jak lidé tráví volný čas a co jim v kulturní nabídce chybí. Pokračovat bude také v organizaci festivalu Poznej Vltavu, který propojuje kulturu, veřejný prostor a řeku prostřednictvím koncertů, komentovaných procházek nebo debat a sportovních aktivit.
„Loňský ročník nabídl například vodní tramvaj z Holešovic, model vodní kaskády a stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet stavbu jezu. Letos chceme navázat stejně úspěšně,“ uvedl Cyril Holub, ředitel Staré čistírny vod v Bubenči, která se do festivalu zapojí i letos. Festival Poznej Vltavu se bude konat na konci září.