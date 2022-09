Na D1 bouralo několik aut. Dálnice stála celou noc, dva mrtví

První nehoda se stala půl hodinu před půlnocí, osobní auto řídil cizinec. Ten po kolizi vystoupil z vozu a snažil se zastavovat provoz, ale při tom ho srazila dobrždující dodávka. Byl na místě mrtvý.

Do vznikající kolony pak dobržďovalo o kus dál další auto, ale na to již nestačil zareagovat řidič za ním jedoucí dodávky a zezadu do něj narazil. Střet osobní vůz odhodil na nákladní soupravu s přívěsem.

Dálnice nebyla průjezdná až do ranních hodin, policisté obnovili provoz až krátce po páté. U této nehody zasahovali hasiči ze Zruče nad Sázavou a vyprošťovali tři zraněné lidi a jeden muž svým zraněním na místě podlehl.

Muž s mnohačetnými zraněními byl letecky transportován do Budějovické nemocnice. Druhého muže vrtulník dopravil do Ústřední vojenské nemocnice. Ženu, která měla jen lehká zranění, záchranáři sanitkou převezli do Vinohradské nemocnice.