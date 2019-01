Policista vytáhl řidiče z vozu na D1 těsně předtím, než vyšlehly plameny

Nehoda se stala v pondělí 21. ledna dopoledne. Při nehodě se střetly dva kamiony a nehoda dálnici zcela uzavřela. V jednom z kamionů byl zaklíněný řidič. Na místo přijel policista Jan Brzoň se svou kolegyní jako první.

„Naše hlídka byla poslána k jiné dopravní nehodě, která se stala asi půl kilometru před touhle dopravní nehodou ve směru na Prahu. Jel jsem tedy ve směru od Prahy, otočil jsem se na exitu 8 přes most a začal jsem najíždět zase do směru na Prahu,“ řekl Jan Brzoň.



Podle něj už však při sjíždění z mostu a zařazování se zpět na dálnici viděl, jak se na dálnici začíná tvořit kolona. Pak asi pět nebo šest aut před sebou nehodu zahlédl.

„V okamžiku, kdy jsem to viděl, tak jsem věděl, že to bude nehoda většího rozsahu. Zastavil jsem dálnici, protože i ty kusy z toho kamionu létaly do prostřeního a levého jízdního pruhu,“ řekl Brzoň s tím, že poté se rozběhl ke kamionu z levé strany k řidiči.



Řidič byl podle vyprávění policisty zaklíněný mezi volantem a sedačkou, v podstatě spíš stál, než seděl. Jan Brzoň rychle zhodnotil situaci a poté se rozhodl jednat.

„Vepředu jsem viděl, že začíná hořet motorová část. Věděl jsem, že musím toho řidiče vyndat. Stoupnul jsem si tedy z levé strany ode dveří řidiče a teleskopickým obuškem jsem rozbil okno a za oblečení jsem řidiče vytáhl ven. Hned potom do kabiny šel oheň,“ popsal akci policista. O řidiče se pak do příjezdu sanitky starala Brzoňova kolegyně.



Po nehodě se pak zachránci přes sociální síť ozvala matka i sestra řidiče kamionu a jeho manželka mu dokonce poslala ručně psaný dopis.