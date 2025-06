Čím to je, že nehod s výjimkou roku 2023 přibývá?

Ukazuje se, že roste počet zranění mezi cyklisty na rozdíl od chodců. Cyklistů přirozeně přibývá, i když ne tak výrazně. Ale rozvoj infrastruktury prostě neodpovídá tomu, co lidé potřebují. To znamená, že jsou mnohem víc náchylní k nehodám z hlediska chyb a nepozorností ze strany řidičů. Takže máme loni vlastně úmrtí dvě, která se odehrála právě kvůli nepozornosti řidičů. Často to jsou nehody, u kterých je hlavní příčina to, že řidič nedával pozor a že se nevěnoval řízení. Jde tedy o nedostatečné oddělení cyklistů od zbytku provozu.

Cyklostezka je fyzicky oddělená a vyhrazená pouze kolům. V Praze takových míst moc není.