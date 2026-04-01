Praha připojila dvě městské části k Ústřední čistírně odpadních vod

Její kapacita však byla podle běchovického starosty Ondřeje Martana nedostatečná a kvalita čištění nevyhovující. Běchovice a Dolní Počernice leží na východním okraji metropole.
„Díky tomu, že převedeme splaškové vody z Běchovic na ÚČOV, tak jsme mohli zrušit běchovickou pobočnou čistírnu odpadních vod, což uleví přírodě i obyvatelům okolních obcí. Umožní nám to vodu čistit tam, kde ji umíme čistit nejlépe,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Hroza.
Původní čistírna byla podle starosty Martana zastaralá a nebylo možné zvýšit její kapacitu. To limitovalo bytovou výstavbu, ale třeba i rozšíření základní školy. „Limit pro výstavbu v Běchovicích zmizel, to je velká úleva,“ řekl Martan. Zmínil také, že kvalita čištění vody ve staré čistírně nebyla příliš dobrá.
„Ty přečištěné vody, které nebyly zase tak kvalitně přečištěné, tekly přes Počernický rybník, což je přírodní památka. Dnes je ochráněná,“ pronesl starosta Dolních Počernic Zbyněk Richter.
Zmínil, že nad kanalizací vede nová obslužná cesta, která propojuje obě městské části. Slouží jako cyklostezka a promenáda pro pěší.
Čištění odpadních vod zajišťuje v metropoli z větší části ústřední čistírna na Císařském ostrově. Pražská vodohospodářská společnost (PVS) ji v minulosti rozšířila o takzvanou novou vodní linku za více než sedm miliard korun, letos v říjnu plánuje zahájit rekonstrukci staré linky za 4,8 miliardy korun bez DPH.
Kromě toho PVS spravuje také 21 menších čistíren, z nichž velká část podle loňských informací neumožňuje připojovat nové domy. Firma proto plánuje některé rozšířit. Mělo by jít například o pobočné čistírny v Přední Kopanině, ve Vinoři, Kbelích, v Březiněvsi, Čertousech, Kolovratech či Lochkově.