Vlakem do Úval za 10 minut. Praha má smlouvu na moderní příměstské soupravy

Kromě toho nové velkokapacitní soupravy známé pod zkratkou EMU 400, přinesou také větší komfort i více místa k sezení.
Na zakázce na příštích 30 let se dohodli zástupci magistrátu, Středočeského kraje a Českých drah (ČD).
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Nové vlaky mají vyjíždět z hlavního a Masarykova nádraží na tratích z Prahy do Berouna, Kolína a Kladna, počítá se s nimi také na připravovaném spojení na Letiště Václava Havla.
„Šlo všestranně o unikátní zakázku. Na její přípravě pracovalo přibližně sedm desítek lidí, včetně odborníků z protikorupční organizace Transparency International,“ vysvětlují pražští radní.
Na koleje se vydají v roce 2030 a měly by vydržet až do roku 2060. Cestu vlakem na východ Prahy a dále na Kolín v té době již usnadní Libeňský přesmyk, čtvrtá kolej od Běchovic a nebo i vzdálenější modernizovaná trať pod Táborem.
Do budoucna se plánuje, že by mohly spoje zamířit z Prahy přes Lysou nad Labem do Mladé Boleslavi.
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Rychlejší spoje a více místa
Počítá se s nasazením desítek nových elektrických souprav, jejichž počet by mohl výhledově vzrůst až na 133. Tyto nové vlaky postupně nahradí část dosluhujících jednotek CityElefant. Každá souprava nabídne nejméně 380 míst k sezení.
„Tyto spoje zvýší kapacitu příměstské dopravy v okolí Prahy o polovinu,“ říká náměstek generální ředitelky ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.
„Z nějakých 30 tisíc sedadel se dostáváme na 45 tisíc sedaček, které budeme nově nabízet právě v té intenzivní příměstské dopravě,“ popisuje Ješeta. Podle jeho slov nyní příměstské vlaky v závislosti na ročním období přepravují 150 tisíc až 170 tisíc lidí denně, před deseti lety to byla polovina.
Cestující budou mít také k dispozici například bezdrátové dobíjení mobilních telefonů. Chybět nebudou ani informace o aktuální obsazenosti jednotlivých vozů, cestující mohou počítat i s lepším příjmem mobilního signálu.
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„Chtěli jsme zajistit modernější a pohodlnější dopravu mezi Prahou a středními Čechami, aby za své peníze dostali co nejlepší veřejnou službu a aby železnice dokázala zvládnout potřeby našeho regionu i v dalších desetiletích,“ tvrdí hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
České dráhy podle Ješety v první fázi investují do pořízení nových elektrických jednotek EMU 400 zhruba 20 miliard korun. Pokud se jejich provoz rozšíří na další tratě, včetně spojení na letiště nebo do Mladé Boleslavi, může investice do samotných vlaků přesáhnout 40 miliard korun. Zakázka na provoz vlaků stála 165 miliard korun. Praha i střední Čechy se na financování budou podílet rovným dílem.
Středočeský kraj společně s Prahou chystá nasazení moderních vlaků i na dalších tratích. Od roku 2029 mají na Posázavský pacifik a doplňkově o víkendech na plánovanou linku T41 z Prahy do Kutné hory vyjet bateriové soupravy. Tendr za téměř 16 miliard korun na ně vypsaly letos v červnu.
Popularita vlaků roste
Zájem o železniční dopravu v metropoli a okolí roste. Nejvíce cestujících využívá vlaky ve směru na Kolín, Benešov, Lysou nad Labem a Beroun.
Například na trati z Běchovic do Úval a dále do Českého Brodu a Kolína jezdí podle dat z loňského roku 44 tisíc cestujících denně, což ji v tabulce vytíženosti postavilo na první příčku. Nejvíce cestujících přibylo na trati do Hostivic a Vraného nad Vltavou.
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V roce 2025 využilo vlaky PID na území Prahy průměrně 179 tisíc cestujících za pracovní den. Meziročně šlo o nárůst zhruba o 2,5 procenta.
„V loňském roce přibylo ve vlacích PID v Praze přes čtyři tisíce cestujících každý všední den. Je to dané zvyšující se kvalitou vozového parku i zaváděním nových linek,“ sděluje Petr Tomčík, ředitel ROPID.
Do tratí v ČR letos směřují investice za zhruba 72 miliard korun, které na rozvoj využije Správa železnic. V plánech nechybí ani zásadní stavby v hlavním městě, jako jsou vlakové spojení na letiště, stavba smíchovského terminálu či rekonstrukce Masarykova nádraží.
„Je to dostatek prostředků, abychom pokračovali v rozestavěných projektech,“ dodává ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD).
Kudy pojedou nové vlaky
● 25 vlaků získá linka S7, která jezdí z Českého Brodu na Masarykovo nádraží. Linku posílí také 28 vlaků z Prahy do Řevnic. Spojení zkrátí na 10 minut z nynějších 26 minut.
● Ze stanice Praha-Veleslavín na Letiště Václava Havla pojede linka S55, kterou bude obsluhovat pět vlaků. Železničáři napřed ale musí pracovat na dokončení modernizace a elektrizace trati.
● Dvacet moderních vlaků s označením S1 pojede na trase Hlavní nádraží – Poříčany – Kolín.
● R48 Praha – Milovice – Mladá Boleslav získá 32 vlaků. Je ale třeba nejprve modernizovat Všejanskou a Bezděčínskou spojku.
● 28 vlaků s označením S61 obslouží železniční trasu Praha – Úvaly. Jízda potrvá 10 minut. Stejný počet vlaků posílí spojení mezi Prahou a Kladnem.