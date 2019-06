Po letech měla přijít velká výstavba bytů v Praze, teď se plány mění

Projekty měly být první velkou výstavbou, kterou by Praha po mnoha letech přispěla k nabídce bydlení. Předchozí radní pro oblast bydlení Radek Lacko (ANO) sliboval vznik stovek dostupných bytů za 2,2 miliardy korun.

Na Černém Mostě mělo vedle parku U Čeňku původně vzniknout asi 180 bytů v osmi bytových domech. Magistrát hodlá nyní zahájit výstavbu pouze části z nich. „Zahájíme tu část, která je méně kontroverzní. Jde zhruba o stovku bytů,“ říká radní pro oblast bydlení Adam Zábranský (Piráti).

Praha bytové domy upraví tak, aby byly ekologicky šetrnější. Stavební povolení, které už projekt získal, by ale mělo zůstat platné. Stavět by se mohlo ještě v tomto volebním období.

„Bude to taková pilotní výstavba, na které vyhodnotíme, jak postupovat dál. Zbylou část projektu bychom rádi předělali do alternativnější formy. Do výstavby by mohla vstoupit družstva nebo menší developeři. Upravili bychom to tak, aby domy nebyly tolik nalepené na stávající zástavbu,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Část domů totiž vadila obyvatelům i vedení Prahy 14. Radnice proto již dříve magistrát vyzvala, aby projekt respektoval urbanistické členění lokality.

„Stávající obyvatelé byli z projektu trochu vyděšeni. Navíc kdybychom stavěli všech osm domů, tak by to byla opravdu vysoká částka, protože ten projekt nikdo nekonzultoval z hlediska úspornosti,“ dodává Hlaváček.

Sídliště Vybíralova na Černém Mostě

Co se týče Dolních Počernic, kde měl vzniknout objekt s 500 byty, chce magistrát plány prozatím odložit. „Jedná se o velmi starý a dost nešťastný projekt, ve kterém plánovaná zástavba tvořila takovou kaši bez hlavy a paty,“ říká Zábranský s tím, že předpokládané náklady byly extrémní.

Pozemky, na kterých mělo město stavět, navíc spadají do většího území, které vlastní Praha a které by si podle radních zasloužilo komplexní řešení.

„Nechceme kousek toho území zastavět něčím, co se tam nehodí. Nemá smysl stavět projekt patnáct let starý, který neodpovídá urbanistickým standardům, jen proto, že už je nějak rozpracován,“ konstatuje Zábranský.

IPR vytipuje další pozemky

Aktuálně se pracuje také na novém seznamu pozemků města, na kterých by Praha mohla další bytové domy budovat.

Podobný přehled vznikl už v minulém volebním období, kdy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vybral dvanáct pozemků, na kterých by bylo možné stavět domy pro dostupné bydlení. Podle současného vedení Prahy bylo ale pozemků málo.

„Podle předchozího zadání se měl IPR zaměřit pouze na lokality vhodné pro sociální bydlení. Takže z toho vyšly hlavně menší pozemky a zcela vypadly ty větší,“ vysvětluje Zábranský.

Sídliště Vybíralka Jedním z důvodů, proč magistrát projekt bytových domů na Černém Mostě přepracovává, je i to, že je chystaná výstavba v blízkosti sídliště obklopující ulici a školu Vybíralova. Tuto část Černého Mostu (na snímku výše) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vybral jako pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť. Kromě nových sportovišť, hřišť i zeleně má na sídlišti vzniknout místo pro umění a přívětivější veřejný prostor. Podle vedení města by proto původní urbanisticky problematický projekt bytové výstavby nepůsobil dobře v sousedství sídliště, které se má naopak z hlediska urbanismu zlepšovat a které má být příkladem toho, jak s pražskými sídlišti pracovat.

Navíc měly s předchozím seznamem pozemků problém některé městské části. Radnicím vadilo hlavně, že město určilo pozemky k výstavbě, aniž by to s nimi konzultovalo. IPR proto bude v následujících měsících vytipované pozemky projednávat s městskými částmi a až poté zveřejní konečný seznam.

„My s městskými částmi nechceme bojovat, proto to s nimi nejprve projednáme. Aby se nestalo to, že se radnice z médií dozví, že na nějakém místě plánujeme výstavbu bytů a pak vznikne panika a městská část se zbytečně zasekne,“ říká radní Zábranský.

Podle něj by měl být na podzim hotový seznam zhruba deseti prioritních pozemků, na kterých by mohla Praha stavět stovky bytů.

Forma výstavby se bude řešit až následně. „Byty může stavět sám městský developer, můžeme na nich spolupracovat s bytovými družstvy a menšími soukromými developery nebo mohou vznikat formou baugruppe,“ dodává radní.

Poslední jmenovaný způsob výstavby funguje tak, že menší skupina lidí spojí své finance a zkušenosti a dům si postaví sama. Město by jim k výstavbě poskytlo spíše menší pozemky. Tento způsob se využívá například ve Skandinávii nebo Německu.