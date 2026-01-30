Kauza řidičáků v Černošicích. Žalobkyně žádá vazbu pro všech 16 obviněných

  12:20
Státní zástupkyně navrhla vazbu pro všech 16 obviněných v kauze nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu. O návrzích rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2, sdělil v pátek mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Policie stíhané viní z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

„Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podala v nočních hodinách k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 návrhy na vzetí 16 obviněných osob do vazby,“ uvedl Cimbala.

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna 2026)
Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna 2026)
„Návrhy na vzetí osob do vazby musely být k soudu podány tak, aby zadržení obvinění byli soudu odevzdáni v zákonem předpokládané lhůtě 48 hodin od jejich zadržení. Soud bude nyní v navazující lhůtě 24 hodin o podaných návrzích rozhodovat,“ doplnil mluvčí.

Policie na pražské pobočce Městského úřadu Černošice v Podskalské ulici zasahovala ve středu ráno, kdy také nyní obviněné lidi zadržela.

Cimbala už ve čtvrtek uvedl, že se jednání, které policisté vyšetřují, týkalo údajného získávání řidičských oprávnění v rozporu se zákonem.

Po razii na černošickém úřadu obvinili 16 lidí, případ se týká řidičáků

„Orgány činné v trestním řízení se v současnou dobu zabývají více jak 200 jednotlivými případy, kdy bylo zasaženo do řádného procesu, na jehož základě může být řidičské oprávnění získáno. Uvedený počet však nemusí být konečný,“ uvedl Cimbala.

Další vyšetřování se pak podle něj týká podezření z přijímání úplatků. Cimbala také připomněl, že přípravné řízení je v neveřejné fázi a že ve vztahu k obviněným platí presumpce neviny.

